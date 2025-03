Ausencia de Karl Towns provoca especulaciones tras publicación de su novia sobre el cáncer

Dudas y especulaciones se han generado en la ciudad de Nueva York, y el mundo de la NBA, luego de que la novia del jugador dominicano Karl-Anthony Towns colocara un mensaje en una de sus redes sociales en el que se refiere al cáncer, justo la misma noche que el centro de los Knicks se ausentó del partido de ayer por "razones personales".

Jordyn Woods escribió "f-k cáncer" en su cuenta de X, lo que de inmediato disparó las alarmas en el equipo y en la ciudad ya que no está claro si la expresión se relaciona con el quisqueyano Towns.

Woods, de 27 años, perdió a su padre por un cáncer en 2017, y en su publicación recibió apoyo de figuras del cine que son fanáticos de los Knicks, como el actor Ben Stiller, quien le respondió "estoy de acuerdo".

Fuck Cancer — Jordyn Woods (@jordynwoods) March 5, 2025

El dirigente del equipo, Tim Thibodeau, no quiso abundar sobre la ausencia de Towns, indicando que no tenía mucha información al respecto.

"No puedo responder eso ( el por qué no estuvo Towns), y no puedo porque no sé, cuando él esté listo para volver, obviamente que queremos que él vuelva, pero él necesita algo de tiempo por ahora", dijo Thibodeau luego de la derrota 114-102 ante Golden State en el Madison Square Garden.

Los Knicks inician, con un encuentro contra los Lakers este jueves, una gira de cinco partidos por la costa oeste, y por el momento Thibodeau declinó confirmar si Towns estará presente durante la agenda inmediata de los Knicks.

El dominicano Karl-Anthony Towns promedia 24.5 puntos y 13.4 rebounds en su primer año para los Knicks, no ha estado presente en sólo seis partidos esta temporada, y hasta el día de ayer no existía ningún reporte médico que apuntara a que el jugador dominicano estuviera padeciendo de alguna lesión significativa.