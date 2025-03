Dwyane Wade o cómo una revisión de rutina le descubrió a tiempo un cáncer de riñón

Dwyane Wade quiere bloquear la presión del cáncer de riñón sobre su salud.

La estrella retirada de la NBA habló recientemente sobre su diagnóstico de cáncer de riñón en etapa 1 a los 41 años, admitiendo que inicialmente desestimó las primeras señales de alerta que le enviaba su cuerpo.

"No le di importancia", declaró Wade al programa Today de NBC, añadiendo que se sentía "bastante bien" cuando decidió programar una revisión médica, buscando tranquilidad tras el diagnóstico de cáncer de próstata de su padre.

Durante la cita, Wade le comentó a su médico que había notado un cambio en su micción.

"Le comenté que simplemente tenía un chorro lento", comentó la leyenda del baloncesto. "A veces, cuando iba al baño, la orina salía un poco lenta".

Una función fundamental de los riñones es filtrar la sangre, expulsando los desechos y el exceso de líquido en forma de orina.

Si bien problemas como sangre en la orina, cambios en la frecuencia o cantidad y dolor al orinar pueden deberse a otras afecciones, todos son posibles signos de cáncer de riñón y deben ser evaluados.

“Tenía algunos calambres, algo de dolor, a veces un poco en el estómago que no entendía”, dijo Wade.

Su médico le ordenó una resonancia magnética para examinar la zona donde había estado sintiendo molestias. Cuando encontraron algo en sus riñones, se sorprendió: solo había ido al médico para revisarle el estómago y la próstata.

El dolor persistente en el costado, la espalda o el abdomen afecta a aproximadamente el 10% de los pacientes con cáncer de riñón. Generalmente se describe como un dolor sordo y persistente que empeora con el tiempo, en lugar de un dolor agudo y repentino, según el Centro Oncológico MD Anderson.

Tras una segunda resonancia magnética que mostró una masa sospechosa en uno de los riñones de Wade, los médicos consideraron la posibilidad de una cirugía para extirpar la lesión y evitar que se propagara.

Wade estaba conmocionado, sin poder comprender cómo él, un exatleta profesional, podía encontrarse en esta situación. La sola palabra "cáncer" lo hacía entrar en pánico, pero aceptó someterse al procedimiento, especialmente cuando le dijeron que podría extenderse a los pulmones y al cerebro si no se lo hacía.

El día de la cirugía, en diciembre de 2023, su esposa, la actriz Gabrielle Union, y su padre lo acompañaron al hospital. Cuando su médico lo llamó más tarde para confirmar que la lesión era cáncer de riñón en etapa 1, Wade se sintió aún más agradecido por su decisión de someterse a la cirugía.

"Gracias a Dios que lo detectamos a tiempo", dijo el miembro del Salón de la Fama. "No era algo que pudiera crecer. Medía unos 3 centímetros en el riñón".

Ahora sano y fuerte, Wade declaró a "Today" que la experiencia lo inspiró a cambiar su estilo de vida, como vivir el momento. También usa su historia para animar a otros, especialmente a los hombres, a cuidar su salud y consultar a un médico si notan algún cambio en su cuerpo.

"Cuando la gente oye hablar de cáncer, obviamente, inmediatamente piensa que se acabó. Pero me ha ayudado mucho", dijo Wade.

"Creo que poder hablar de ello en un entorno con otros hombres que conozco, muchos de nosotros no nos vamos a mirar si no sentimos nada. Si no pasa nada, pensamos: 'Estamos bien'. Y quiero que lo superemos. Quiero que crezcamos a partir de ahí".

El cáncer de riñón se encuentra entre los 10 cánceres más comunes en Estados Unidos. Es aproximadamente el doble de común en hombres que en mujeres, y el riesgo aumenta con la edad.

El número de nuevos casos de cáncer de riñón ha ido en aumento, en parte debido a las pruebas de imagen avanzadas. Afortunadamente, según la Sociedad Americana del Cáncer, las tasas de mortalidad por cáncer de riñón están disminuyendo.

Si se detecta a tiempo, el cáncer de riñón suele ser tratable e incluso curable. La tasa de supervivencia a cinco años para el cáncer de riñón en estadio 1 es del 93 %, pero esta se reduce a tan solo el 18 % en quienes reciben un diagnóstico en estadios avanzados.

La ACS estima que en 2025 se diagnosticarán alrededor de 81 610 nuevos casos de cáncer de riñón: 52 380 en hombres y 29 230 en mujeres. La organización predice aproximadamente 14 390 muertes por esta enfermedad este año.