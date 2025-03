¿Puede Stephen Curry abrir el club de los 5,000 triples en la NBA?

Steph Curry desafía la alta definición. Es 4K, un paso por encima, estableciendo nuevos récords a medida que avanza.

En su cuarto intento de triple en la victoria de los Warriors por 130-104 contra los Sacramento Kings, Curry le dio a Golden State una ventaja de nueve puntos el jueves por la noche en el Chase Center a los pocos minutos del tercer cuarto, lo que le suma 4,000 triples en su carrera.

El Club 4K solo tiene un miembro: Curry.

También lo tenía el Club 3K cuando Curry lo fundó.

Steph abrió sus puertas como un regalo de Navidad tardío para sí mismo el 28 de diciembre de 2021. Solo necesitó tres años y poco más de dos meses para ascender a un puesto de dopaje más adelante. ¿Hasta dónde puede Curry seguir superando la barrera de los triples?

"¿Ocho mil?", respondió Steve Kerr medio en broma. "¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Parece que no hace mucho que rompió el récord. Sigue adelante. Con la forma en que se mantiene en forma, en condición física, en ritmo, seguro que anotará otros mil. Eso es lo que supongo, pero quién sabe".

Los dos triples de Curry, con la cara protegida y el empeine bloqueado, que recorrieron los 29 metros, lo sitúan en 253 en 57 partidos esta temporada. Está anotando 4,4 triples por partido y no se ha perdido ninguno desde el 28 de enero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/14/gl-lsx-byaaqz4e-770f7847.jpg

Su tendinitis bilateral de rodilla tenía un plan de tratamiento llamado "Intercambio por Jimmy Butler".

Suponiendo que juegue todos los partidos del resto de la temporada, aunque a Kerr le encantaría darle un par de descansos si la perspectiva de los playoffs se aclara, la media de triples de Curry le permitiría terminar su decimosexta temporada regular con unos 324 triples. Eso lo sitúa en 4071 en su carrera.

Los tiradores conocen a otros tiradores. Comparten un lenguaje secreto, y Curry tiene la clave para llegar a donde todos quieren estar, pero saben que es un lugar fuera de su alcance.

"Muy especial", dijo Buddy Hield a Kerith Burke de NBC Sports Bay Area en respuesta a que Curry alcanzó los 4,000 triples en su carrera. "De niño, nunca piensas que esa marca estará al alcance. Pero cada año, en cada partido, Steph siempre sorprende a la gente. Demuestra su verdadera dedicación al baloncesto y ha sido tremendamente bendecido. Solo espero que llegue a los 5000. Creo que puede lograrlo".

¿Cinco mil?

"Creo que sí", dijo Hield, redoblando la apuesta. "El otro día estaba haciendo cálculos... Si anota, ¿cuántos?, 330 triples en los próximos tres años, creo que lo tiene todo. Nada es imposible para él".

Esas últimas cuatro palabras superan a las matemáticas. Curry superó al sistema. Cambió el juego. Hield, como alguien que se unió al Club 2,000 triples esta temporada, merece ser escuchado.

El ritmo actual de Curry lo deja a pocos triples de los que Hield calcula. Eso cuestiona un par de partidos en los que Curry se volvió loco tras la línea de tres puntos. Como demuestra la historia, esa opción siempre debe considerarse.

Darle 330 triples esta temporada eleva su marca personal a 4,077. El contrato actual de Curry tiene dos años más después de que termine esta temporada, hasta la temporada 2026-27. Hield estima que Curry anotará 660 triples en los dos últimos años de su contrato, sumando ahora 4737. O 263 menos de 5000.

Pero Curry dijo el día antes de alcanzar los 4,000, dos días antes de cumplir 37 años, que ya está pensando en jugar más allá de la temporada 2026-27.

"Sé cómo está mi contrato y me gustaría superarlo sin duda", dijo Curry en "Steiny & Guru" de 95.7 The Game después del entrenamiento de los Warriors el miércoles. "Pero ¿cuánto durará? No tengo ni idea".

¿Qué tal una temporada más? ¿Podrá Curry, en la que sería su 19.ª temporada, encestar 263 triples? ¿En una última temporada en la que cumpliría 40 años con un mes restante de temporada regular?

Si Curry jugara 62 partidos y se perdiera 20 en su temporada a los 39 años, un año más que su contrato actual, tendría que promediar 4,3 triples por partido para llegar a los 5.000.

Dudar de él es bajo tu propio riesgo. Mira adónde lo ha llevado eso: a una montaña que nadie se atrevió a escalar.

"Este es un hito realmente genial", dijo Curry, de vuelta al vestuario de los Warriors. "Veamos hasta dónde podemos llegar".