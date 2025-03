Chad Baker-Mazara y Auburn avanzaron al Final Four

Johni Broome se sujetó el brazo derecho lesionado durante la mayor parte de la celebración posterior al partido de los Ocho de la Élite de Auburn.

Eso no impidió que el alero estrella subiera una escalera para cortar la red que llevaba colgada del cuello.

Broome anotó 25 puntos y capturó 14 rebotes, y Auburn tomó el control con 17 puntos sin respuesta en la primera mitad para vencer a Michigan State por 70-64 el domingo y completar la barrida de los cabezas de serie número 1, avanzando a la Final Four.

El dominicano Chad Baker-Mazara, hijo del exselección nacional Derek Baker López, fue quinteto por los ganadores y terminó con seis puntos y cinco asistencias.

"Hablamos de volver a darlo todo en los momentos más importantes", dijo el entrenador de Auburn, Bruce Pearl, sobre Broome.

Auburn (32-5) consiguió su segunda participación en la Final Four, mientras que Michigan State (30-7) se quedó corto en su intento de enviar al entrenador Tom Izzo a su novena semifinal nacional. Pearl también llevó a Auburn a su única participación previa en la Final Four, en 2019.

Los Tigers, campeones de la Región Sur y primer clasificado del Torneo de la NCAA, se convirtieron en los últimos de los cabezas de serie número uno en avanzar a la Final Four, uniéndose a Florida, Duke y Houston.

Auburn se enfrentará a Florida, que venció a Texas Tech por 84-79 en la final de la Región Oeste, en una semifinal de la Conferencia del Sureste el sábado en San Antonio.

"Desafortunadamente, solo habrá un equipo de la SEC jugando por el campeonato nacional", dijo Pearl, quien también llevaba una red alrededor del cuello.

Jaxon Kohler lideró a los Spartans con 17 puntos y 11 rebotes. Jaden Akins anotó 15 puntos.

Broome se cayó sobre su brazo derecho al intentar bloquear un tiro a 10:37 del final y abandonó el partido. Fue escoltado al vestuario para un rápido examen. Broome, jugador del año de la SEC de Associated Press y seleccionado para el primer equipo All-America, aparentemente se lesionó el codo derecho al caer.

Broome regresó con 5:29 restantes, recibiendo una ovación inmediata de la afición de Auburn. Tenía el codo vendado y encestó un triple menos de un minuto después. También capturó un rebote con una mano.

"Fue un momento de miedo", dijo Broome. "Me caí, pero mi equipo me apoyó".

Broome comentó que un médico del equipo le dijo que no había nada grave en el codo, que parecía doblarse en un ángulo desagradable al caer.

"Apuesto a que mañana estará dolorido", dijo Pearl.

Broome encestó 10 de 13 tiros de campo, incluyendo cada uno de sus dos triples.

"Por eso es un All-American", dijo Izzo. Por eso es candidato a jugador del año. Hizo un trabajo excelente. ... Hicimos casi todo lo que queríamos, excepto proteger un poco mejor a Broome.

Auburn fue el único equipo de la Elite Eight que ganó cada uno de sus tres primeros partidos de March Madness por dobles dígitos, incluyendo su victoria por 78-65 en los Sweet 16 sobre Michigan. Michigan State remontó para vencer por 73-70 a Mississippi en los Sweet 16.

Los Spartans lideraban 8-6 antes de que los Tigers tomaran el control con un parcial de 17-0. Los Spartans se mantuvieron sin anotar durante 5:46, fallando 10 tiros consecutivos durante la racha de Auburn.

Un triple de Broome coronó la racha para una ventaja de 23-8.

Auburn lideró 33-24 al descanso. Los Spartans se acercaron a cinco puntos con 35-30 al comienzo de la segunda mitad, pero no lograron acercarse.

Los primeros clasificados —y el comité de selección— brillan.

Es la primera vez que todos los primeros clasificados llegan a la Final Four desde 2008, que fue el único año anterior en el que todos los semifinalistas fueron cabezas de serie número uno desde que comenzaron los preclasificatorios en 1979. Y los equipos mejor clasificados obtuvieron un récord de 12-0 en semifinales y finales regionales por primera vez desde que el torneo se expandió en 1985.

"Eso significa que quienes reciben las críticas... el comité de selección, deben haber hecho un trabajo excelente", dijo Izzo.

Pearl añadió: "Creo que los cuatro equipos que avanzaron son los cuatro mejores del país, y eso no siempre sucede".

Orgullo por los Spartans

Izzo, quien ganó el campeonato nacional en el año 2000 y participaba en su 27.º torneo consecutivo de la NCAA con Michigan State, dijo estar orgulloso de la "conexión y camaradería" de sus jugadores.

"Por 30.º año (como entrenador), no sé si alguna vez me he sentido más orgulloso de un equipo", dijo Izzo, de 70 años. "Fue un vestuario conmovedor porque sabían que lo habían perdido todo y, aun así, empezamos mal. Simplemente no pudimos recuperarnos de esa racha de 17-0".