El GM de Dallas que cambió a Doncic: "No sabía hasta qué punto la afición lo apreciaba"

Nico Harrison, el gerente general de los Dallas Mavericks, afirma haber calculado mal el cariño que la afición de su club sentía por Luka Doncic antes del traspaso que envió a la joven superestrella a Los Angeles Lakers por Anthony Davis.

A pesar de los constantes abucheos de la afición para que lo despidieran en los dos meses y medio transcurridos desde el acuerdo, Harrison sigue creyendo que fue la decisión correcta para construir un equipo con aspiraciones al campeonato en Dallas.

"Sabía que Luka era importante para la afición", declaró Harrison el lunes durante la rueda de prensa de cierre de temporada, seis días después de una sesión con un grupo reducido de periodistas a la que el club convocó para intentar dar marcha atrás con el tan debatido traspaso de Doncic. "No sabía exactamente hasta qué punto".

Como ya ha dicho, Harrison esperaba muchas críticas por el traspaso, pero pensó que se habrían aliviado antes si Davis hubiera podido jugar con Kyrie Irving, Klay Thompson, P.J. Washington y Dereck Lively II durante la mayor parte del resto de la temporada.

En cambio, esos cinco aún no han jugado juntos, y la dupla estelar de Davis e Irving compartió menos de tres cuartos antes de que Davis se lesionara la ingle en su debut con Dallas. Irving se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras Davis estaba de baja.

"Creemos que es un equipo con potencial para el campeonato y que habríamos ganado a un alto nivel, lo que habría calmado parte de la indignación", dijo Harrison en la misma respuesta sobre el cariño de la afición por Doncic. "Y, por desgracia, no pudimos hacerlo, así que la situación se prolongó".

Los Mavericks casi no tuvieron suficientes jugadores para cumplir con el requisito mínimo de la NBA para varios partidos mientras Davis estuvo de baja. Una vez que regresó, los Mavs se estabilizaron y se clasificaron para el último puesto en el torneo de play-in de la Conferencia Oeste, en el puesto número 10.

Dallas ganó en Sacramento para tener la oportunidad de ser octavo en los playoffs, antes de perder en Memphis.

Harrison dijo que creía que los Mavs conseguirían a un buen jugador en la primera ronda del draft, donde actualmente tienen previsto elegir en el puesto 11. Tampoco descartó cambios en la agencia libre.

Pero cuando se le preguntó qué necesitaba Dallas para volver a ser un contendiente, Harrison respondió: "En realidad, solo necesitamos recuperarnos. Creo que el equipo que traemos de vuelta tiene calibre de campeonato.

Esperamos tener a Kyrie de vuelta con nosotros el año que viene cuando se recupere de su lesión. Y creemos que competiremos por un campeonato".

Después de que Harrison repitiera la semana pasada que "la defensa gana campeonatos" al defender el traspaso, ESPN le preguntó a Doncic su reacción a la sesión, diciendo que era "triste" lo que decía Harrison y que quería pasar página.

Harrison, quien dijo la semana pasada que aún no ha hablado con el cinco veces All-NBA que llevó a los Mavericks a las Finales de la NBA la temporada pasada, fue preguntado sobre ese intercambio y dijo: "Siento lo mismo que él. De hecho, nunca he hablado mal de Luka, y estoy listo para seguir adelante con este equipo que tenemos".