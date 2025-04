Brooks responde a críticos por falta sobre Butler: 'El jugador sucio es Draymond Green'

Después de que la estrella de los Warriors, Jimmy Butler se lesionó en una caída aterradora durante el segundo encuentro de la serie de primera ronda después de que Amen Thompson derribó las piernas del alero en Golden State en una dura falta, algunos han cuestionado si el base de Houston es un jugador sucio.

Dillon Brooks, compañero de equipo de Thompson, tuvo otra opinión sobre el tema cuando se le preguntó al respecto el viernes antes del juego 3 del sábado.

"No, creo que el jugador sucio es Draymond (Green), dándole un pequeño empujón como hacen los jugadores de baloncesto normales", comentó Brooks. "Y Jimmy está peleando en el aire por un rebote y pasan cosas. Amen no es un jugador sucio. No tiene nada que ver con ser un jugador sucio".

Butler fue considerado como cuestionable el viernes, un día antes del juego en el Chase Center. Una resonancia magnética reveló que se lesionó la pelvis y tiene una contusión profunda en el músculo glúteo, dijo el equipo. Butler sufrió una contusión pélvica en la derrota 109-94 que empató la serie de la primera ronda 1-1.

Green fue nombrado el ganador del Premio al Esfuerzo de la NBA 2024-25 el viernes.

Brooks expresó que los Rockets deben mantener su enfoque en el juego 3 y no preocuparse por lo que la gente dice sobre ellos.

"No estamos preocupados por eso", manifestó. "Estamos enfocados en el próximo juego y esperamos que Jimmy pueda mejorar".

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, dijo después del juego que no cree que Thompson tuviera la intención de lastimar a Butler.

"No pensamos que hubiera nada malo en la jugada", señaló Kerr. "Fue solo una de esas jugadas".

Cuando se le informó el viernes que Brooks llamó sucio a Green, Kerr dijo: "¿Dillon dijo eso? Interesante".

Hace tres años Gary Payton II se fracturó el codo después de que Brooks, como jugador de Memphis, cometió una falta fragrante dos en el segundo encuentro de las semifinales de la Conferencia Oeste cuando los Warriors ganaron el título en el 2022.

Payton regresó para el juego dos de las Finales de la NBA, que Golden State se llevó en seis juegos ante Boston.

Udoka tiene su opinión

El entrenador de Houston, Ime Udoka, opinó sobre la jugada el viernes.

"Es obvio que no fue intencional", afirmó. "Miras todos los cuerpos en medio y cómo lo empujaron y tropezó y la forma en que cayó. No caes sobre alguien de cara a propósito".

El juego del miércoles se volvió un poco áspero con jugadores de ambos equipos recibiendo faltas técnicas en la segunda mitad y Jalen Green de Houston recibiendo una falta flagrante cuando lanzó un brazo al rostro de Draymond Green.

"Es obvio que Amen no es un jugador sucio", dijo Udoka. "Hay una diferencia entre el juego agresivo y físico y ser sucio, y podrías cuestionar algunas de sus cosas también en su lado".

