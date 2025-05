Nuggets ven de nuevo paliza sufrida ante Thunder como terapia grupal

Los Nuggets de Denver llevaron a cabo lo que esencialmente fue una sesión de terapia grupal el jueves, un día después de caer por 43 puntos ante el Thunder de Oklahoma City en el segundo encuentro de la serie de segunda ronda de la postemporada.

"No puedes simplemente decir, ´Oye, tengamos un día salud mental. Sigamos adelante. Estamos bien, empatamos´", dijo el entrenador interino David Adelman. "Ese no es el caso. Si queremos ganar el tercer partido, las cosas tienen que ser diferentes".

Empezando por la mentalidad.

"En los playoffs de la NBA, muchas veces la forma en que se juega el partido depende de quién golpea primero," comentó Adelman. "Y pienso que ellos golpearon primero, segundo y tercero. ... Y mañana tenemos que ser los agresores, y espero que lo seamos".

Dirigente valora ver revisión

Adelman dijo que la revisión del video, aunque incómoda, resultó productiva.

"Muchos de los chicos compartieron sus pensamientos sobre lo que sintieron anoche", expresó Adelman. "Y eso te permite seguir adelante y hacer las cosas mejor mañana por la noche".

Adelman manifestó que el sentimiento general era de vergüenza.

"Hubo muchos que hablaron y dijeron 'puedo hacerlo mejor', lo cual me encanta", dijo Adelman. "Y luego está el video que nunca miente, ese tipo de cosas."

La serie se traslada a Denver este viernes por la noche, el sexto juego de los Nuggets desde el 29 de abril, mientras que el Thunder, primer preclasificado, entró a la serie semifinal con nueve días de descanso después de barrer a Memphis en la primera ronda.

Los Nuggets tuvieron un calendario apretado

Denver sobrevivió a una brutal serie de siete duelos contra los Clippers de Los Ángeles y 48 horas después venció a Oklahoma City en el partido inaugural con un triple de Aaron Gordon que culminó una frenética remontada en los minutos finales.

Todo le pasó factura el miércoles por la noche cuando se quedó atrás en los minutos iniciales del segundo partido y vio cómo el Thunder se alejaba sin ninguna resistencia real.

"No quiero decir que no estábamos listos para jugar," comentó Adelman. "Creo que no estábamos listos para jugar a ese nivel. Y cuando ellos salieron de la manera en que lo hicieron, pienso que nuestra reacción tardó mucho en entender qué tipo de partido era."

Adelman dijo que de todas las cosas que los Nuggets necesitan corregir, lo principal "se reduce a la mentalidad de cómo jugamos mañana. Y tuvimos una gran mentalidad en el primer partido. La gente puede decir, ´también estaban detrás en el juego uno', pero nunca sentimos que soltamos la cuerda. Y ayer sentí que soltamos la cuerda y también sentí que ellos jugaron a un nivel extremadamente alto".

Adelman reconoció que el cansancio fue un factor en el pésimo desempeño de Denver.

"Diré esto: el cansancio es una palabra que puedes usar cuando pierdes en los playoffs y eso es un factor, pero el cansancio es parte de lo que es la postemporada", añadió el entrenador.

"Y encontrar ese siguiente nivel, tu segundo aire, tu tercer aire, encontrar colectivamente energía el uno del otro, es la forma en que ganas estos partidos".

"Y hay un millón de maneras de desglosar las cosas:' ¡Oh!, están jugando con más personas que tú o tuvieron ocho días de descanso. Todas esas cosas son ciertas. Pero la otra verdad es que, bueno, tuvimos suficiente energía para ganar el primer partido dos días después de ganar un séptimo juego. Entonces, ¿por qué no tener suficiente energía anoche? Creo que los chicos lo tienen en ellos y creo que lo traerán mañana por la noche."

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.