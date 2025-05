El sueño de Towns: vencer a Pacers y su primera final NBA; se inicia hoy la final del Este

Calma, es lo que se puede interpretar de las palabras emitidas por Karl-Anthony Towns un día antes de que dé inicio su segunda final de conferencia de su carrera.

El jugador central llegó a los Knicks de Nueva York en un intercambio, exitoso hasta ahora, que llevó a Minnesota a Julius Randle y a Donte DiVincenzo.

Timberwolves contra el Oklahoma City Thunder, en el Oeste, y Knicks ante Indiana Pacers en el Este se encuentran en las semifinales de Conferencia.

Pero no hay que adelantarse, es lo que sugiere Towns con eso de pensar en una final de la NBA contra su antiguo equipo. "Primero tenemos que llegar allí. No voy a preocuparme por algo en lo que aún no estamos. Paso a paso".

Él sabe que llegó a Nueva York para eso. Está correcto, primero hay que superar a unos Pacers de Indiana. La serie comienza esta noche (8:00 p.m.) en el Madison Square Garden, hogar de los Knicks, que no alcanza una final desde 1999; sus rivales desde el 2000.

Los dos equipos llegan más que motivados a esta ronda. Los visitantes sorprendieron a los Cavaliers y los de la Gran Manzana a los Celtics, el favorito para repetir la corona.

Las garras están más que afiladas para definir la superioridad entre estos dos conjuntos, que se enfrentan por novena ocasión en postemporada y traen recuerdos agradables de un buen baloncesto.

Son los Pacers de Reggie Miller, bueno, ahora de Tyrese Haliburton los que dominan con un 5-3 el histórico entre ambos conjuntos en postemporada.

Tras pasos de Horford

Hasta ahora, Al Horford es el único dominicano que ha jugado una final de Conferencia. En realidad seis (2015; 2017; 2018; 2022; 2023; 2024), un lujo que no muchos tienen.

También es único con dos finales (2022) y un título en su poder (2024).

Towns pisa su segunda final de Conferencia después de realizarlo con los Wolves en 2024 cuando cayeron 4-1 ante Dallas.

En este, su otro capítulo, su esperanza es dar el zarpazo que lo impulse a su primera final en su carrera, un escenario que desconoce y sería el más importante en su carrera.

Además de su resbalón de 2024, en el basket universitario perdió con sus Kentucky Wildcats en el Final Four ante los Wisconsin Badgers en 2015 y así falló en ganar ese título.

Es su meta ahora. La lista es limitada de los suramericanos que han cruzado el puente de la final de conferencia, se encuentran entre otros, Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Tiago Splitter, Leandro Barbosa, Anderson Varejao, Tim Duncan, Rick Fox y Patrick Ewing.

Towns vs Pacers

Estos equipos se enfrentaron tres veces en serie regular, con un 2-1 para los Knicks.

Aun así los números son muy parejos: 117.4 puntos por juego, promedió Indiana contra 115.8 Nueva York, que lideró los rebotes 42.7 contra 41.8 de los Pacers.

En sus duelos contra los Knicks, el dominicano Towns promedió 30.3 puntos por juego; 12.0 rebotes y 46.7% detrás del arco. Casi dobla a su rival de posición Myles Turner