Gilgeous-Alexander, Jokic, Antetokounmpo, Tatum y Mitchell en 1er equipo All-NBA. LeBron, en el 2do

El pívot de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns (32), avanza contra el pívot de los Indiana Pacers, Myles Turner (33), durante el tercer cuarto del segundo juego de la final de la Conferencia Este de baloncesto de la NBA, el viernes 23 de mayo de 2025, en Nueva York. ( AP )

Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Nikola Jokic de Denver y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee fueron los únicos jugadores que aparecieron en todas las papeletas para el Jugador Más Valioso de esta temporada.

Era lógico que también fueran selecciones unánimes para el equipo ideal All-NBA.

Gilgeous-Alexander — el Jugador Más Valioso de la liga — fue elevado junto con Jokic y Antetokounmpo al primer equipo All-NBA, junto con Jayson Tatum de Boston y Donovan Mitchell de Cleveland.

Tatum fue otra selección unánime para el primer equipo. Mitchell se incorporó a ese conjunto por primera vez.

Antetokounmpo tiene siete selecciones para el primer equipo y nueve apariciones en el conjunto All-NBA en total. Jokic ha sido seleccionado cinco veces para el primer equipo y siete veces para el All-NBA.

Tatum está en el primer equipo por cuarta vez (quinta en total), Gilgeous-Alexander ha estado en el primer equipo en sus tres apariciones en el All-NBA, y Mitchell es All-NBA por segunda vez en su carrera.

Gilgeous-Alexander, Jokic, Antetokounmpo y Tatum también fueron del primer equipo la temporada pasada.

Segundo equipo

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, es un jugador All-NBA por vigésima primera vez en 22 temporadas. Pero fue seleccionado para el segundo equipo.

También en el segundo equipo quedaron Anthony Edwards de Minnesota, Evan Mobley de Cleveland, Stephen Curry de Golden State y Jalen Brunson de Nueva York.

Curry ha sido All-NBA por undécima vez, algo que sólo 21 jugadores en la historia de la NBA han logrado. Edwards y Brunson son jugadores All-NBA por segunda vez, y Mobley fue seleccionado por primera ocasión.

Tercer equipo

Cade Cunningham de Detroit, Tyrese Haliburton de Indiana, James Harden de Clippers de Los Ángeles, Karl-Anthony Towns de Nueva York y Jalen Williams de Oklahoma City fueron nombrados para el tercer equipo.

Harden ha sido seleccionado ocho veces, Towns tres. Haliburton fue seleccionado por segunda ocasión, en tanto que Cunningham y Williams son All-NBA por primera vez.

Las 100 papeletas

Ocho jugadores aparecieron en todas las papeletas. Antetokounmpo, Gilgeous-Alexander, Jokic y Tatum recibieron 100 votos para el primer equipo.

Mitchell obtuvo 61 votos para el primer equipo, 35 para el segundo y cuatro para el tercero. Edwards recibió 11 votos para el primer equipo, 87 para el segundo y dos para el tercero.

Curry obtuvo dos votos para el primer equipo, 68 para el segundo y 30 para el tercero. Y Brunson recibió dos votos para el primer equipo, 62 para el segundo y 36 para el tercero.

James y Cunningham estuvieron en 99 de las 100 boletas.

Giannis: La elección más popular, nuevamente

Por octavo año consecutivo, Antetokounmpo fue mencionado en todas las papeletas All-NBA. Es la racha activa más larga en la liga.

La última vez que se envió una boleta All-NBA a la liga sin el nombre de Antetokounmpo fue en 2017, cuando cuatro de los 100 votantes no lo clasificaron entre los mejores jugadores de la liga.

Desde entonces: 799 boletas emitidas, 799 que incluyen a Antetokounmpo.

Jokic apareció en todas las boletas All-NBA por quinto año consecutivo; serían seis seguidos si no hubiera quedado a un voto de la unanimidad en 2020. Jayson Tatum estuvo en todas las boletas All-NBA por cuarta temporada consecutiva.

LeBron: El primero a los 40

James es el primer jugador de 40 años en formar parte de un equipo All-NBA —los cumplió en diciembre.

El astro tiene 13 apariciones en el primer equipo, cuatro selecciones para el segundo y cuatro para el tercero.

Ningún otro jugador tiene más de 15 selecciones All-NBA. Kobe Bryant (11 para el primer equipo), Kareem Abdul-Jabbar (diez) y Tim Duncan (diez) son los otros miembros del club de 15 veces.

Temporada de premios

El anuncio de los equipos All-NBA cerró la temporada de premios en la liga. Un panel global de 100 escritores y locutores envió sus votos a la NBA antes de que comenzaran los playoffs.

Entre esos premios votados por el panel se incluyeron Gilgeous-Alexander como el Jugador Más Valioso; Kenny Atkinson de Cleveland como el entrenador del año; Dyson Daniels de Atlanta, como el jugador que más mejoró, y Stephon Castle de San Antonio, como el novato del año.

Mobley fue distinguido como el jugador defensivo del año, Brunson ganó el trofeo al jugador más decisivo del año, y Payton Pritchard de Boston fue nombrado el sexto hombre del año.

También elegido por ese panel: el equipo All-NBA, junto con el equipo defensivo y el de novatos.

Hubo más premios otorgados a través de otros procesos de votación. Sam Presti de Oklahoma City ganó el premio al ejecutivo del año, Jrue Holiday de Boston recibió el galardón de justicia social y el de juego limpio, Curry recibió el premio al compañero del año y Draymond Green, también de Golden State, obtuvo el premio al esfuerzo.

___

