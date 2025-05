Knicks aún no confirman si Karl-Anthony Towns estará disponible para el juego 5 ante los Pacers

El centro dominicano de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, aparece en el reporte de lesionados con una contusión en la rodilla izquierda, de cara al crucial partido de este jueves ante los Indiana Pacers.

Su participación para el juego 5 de la final de la Conferencia Este de la NBA, pautado para las 8:00 de la noche, aún no ha sido confirmada.

Se cree que Towns pudo haberse lesionado durante el juego 3 -victoria 106-100 de los Knicks- en la que el pívot dominicano lideró al equipo con 24 puntos y 15 rebotes. De esos 24 puntos, 20 llegaron en momentos en que su equipo se encontraba en desventaja en el marcador, ayudando a remontar una diferencia de 20 puntos.

La incertidumbre reina en el equipo neoyorquino, ya que ni la franquicia ni sus fanáticos contemplan enfrentar a los Pacers sin uno de sus jugadores clave. Indiana lidera la serie 3-1.

Cuando un equipo de la NBA ha tomado ventaja de 3-1 en una serie de playoffs, ha terminado avanzando en 283 de las 296 ocasiones.

"Solo pienso en la derrota. No pienso en eso ahora mismo (refiriéndose al dolor en su rodilla). Es muy decepcionante no ganar. Simplemente no hicimos lo suficiente para lograr el objetivo", declaró Towns al finalizar el juego 4, en el que los Knicks cayeron ante los Pacers 130-121.

El pívot de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns (32), donquea el balón contra los Indiana Pacers durante la primera mitad del tercer partido de las finales de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA, el domingo 25 de mayo de 2025, en Indianápolis. (AP/AJ MAST)

Durante la serie, Towns promedia 25.8 puntos, 11.5 rebotes y un 52.4 % en tiros de campo.

Se espera que los Knicks apliquen algún tipo de tratamiento este jueves antes de las prácticas, por lo que hay esperanzas de que Towns pueda estar en condiciones de jugar esta noche.

Así se lastimó

Aaron Nesmith, de los Pacers, recibió un pase y al dirigirse hacia el aro, se encontró con Towns, quien se adelantó para ayudar en defensa. La rodilla derecha de Nesmith chocó contra la izquierda de Towns, quien cayó al suelo dando muestras de dolor.

El centro de la selección dominicana fue chequeado en la banca durante un tiempo muerto, ya que seguía indicando que sentía dolor. Sin embargo, finalmente regresó y terminó el partido, algo que el entrenador del equipo, Tom Thibodeau, calificó como una "buena señal" para su estado, de cara al quinto partido.