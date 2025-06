Incierto el retorno de Tyrese Haliburton con Pacers por distensión en pantorrilla

Se cree que el base de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, sufrió una distensión en la pantorrilla derecha y necesita una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión, informó el martes Shams Charania de ESPN.

Se desconoce el estado de Haliburton de cara al resto de las Finales de la NBA. Haliburton se lesionó el lunes en el quinto partido de las Finales de la NBA. El Oklahoma City Thunder ganó el partido para tomar una ventaja de 3-2 en la serie y quedar a una victoria de asegurar el campeonato de la NBA.

Haliburton pareció sufrir la lesión sin contacto en el primer cuarto mientras penetraba hacia la canasta. Salió brevemente hacia el vestuario de los Pacers antes de regresar a la banda en el segundo cuarto con una venda alrededor de la pantorrilla. Charania informó durante el partido que la lesión se diagnosticó inicialmente como rigidez en la pantorrilla.

Haliburton se quitó la venda y jugó hasta el final del partido. Jugó 34 minutos durante la victoria del Thunder por 120-109, pero tuvo dificultades para destacar.

Haliburton no logró anotar un solo tiro de campo en un partido de 0 de 6 desde la cancha. Terminó la derrota de los Pacers con cuatro puntos, siete rebotes y seis asistencias en su peor partido de los playoffs.

Planeaba jugar

Haliburton declaró a la prensa después del partido que no estuvo "muy bien" en el quinto partido, pero que tiene la intención de jugar de ahora en adelante.

"Son las Finales de la NBA. Son las Finales, tío", dijo Haliburton. "He trabajado toda mi vida para estar aquí. Y quiero estar ahí para competir, ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda.

"No estuve muy bien esta noche, en absoluto. Pero no es mi intención no jugar aquí". Si puedo caminar, entonces quiero jugar.

¿Podrá Haliburton jugar el sexto partido?

Haliburton, atleta olímpico y dos veces All-Star de la NBA, es crucial para las esperanzas de Indiana de remontar y ganar el campeonato de la NBA. Los Pacers deben ganar los partidos 6 y 7 para ganar el título.

El sexto partido está programado para el jueves por la noche (8:30 p.m. ET) en Indianápolis. El diferencial de puntos pasó de +4.5 a +6.5 para los Pacers en BetMGM tras la noticia de la lesión en la pantorrilla de Haliburton.

En 21 partidos de esta postemporada, Haliburton ha promediado 17.9 puntos, 9.1 asistencias, 5.8 rebotes y 1.3 robos por partido, con un 46.3% de acierto en tiros de campo y un 32.4% en triples. Ha anotado múltiples tiros ganadores para coronar las remontadas de los Pacers a lo largo de los playoffs.

Si Si Haliburton no puede jugar o está limitado, los Pacers estarán en desventaja significativa contra un equipo del Thunder que registró el mejor récord de temporada regular de la NBA con 68-14.