Los dueños de la NBA aprueban la compra de los Wolves por Alex Rodríguez y Marc Lore

Es oficial. El exejecutivo de Walmart y empresario de comercio electrónico Marc Lore y la estrella retirada de la MLB Alex Rodríguez asumirán la propiedad mayoritaria de los Minnesota Timberwolves y Lynx.

La NBA anunció el martes que la Junta de Gobernadores de la liga votó unánimemente para aprobar la venta de las franquicias de la NBA y la WNBA de Glen Taylor a Lore y Rodríguez. Se requería la aprobación de 23 de los 30 propietarios de la NBA para que el acuerdo se aprobara.

La aprobación de la venta se produce tras la noticia, en abril, de que ambas partes habían resuelto una disputa sobre la transacción, acordada inicialmente en 2021. Lore actuará como gobernador de los Timberwolves y Rodríguez como gobernador suplente del equipo. Rodríguez será el gobernador de las Lynx.

Los detalles

La complicada transición de propiedad finalmente se resolvió. Lore y Rodríguez poseían anteriormente una participación del 40 % en la franquicia, según el acuerdo alcanzado en abril de 2021, que valoró las franquicias en 1500 millones de dólares. El acuerdo inicialmente preveía la transferencia de la propiedad mayoritaria a Lore y Rodríguez en un plazo de dos años y medio, plazo que habría concluido en octubre de 2023.

En marzo de 2024, Taylor declaró que la venta no se concretaría y que Lore y Rodríguez no habían cumplido con los plazos acordados.

"No necesito el dinero, así que creo que seguiré dirigiéndolo y disfrutaré", dijo Taylor en aquel momento. "Me gusta mi entrenador. Me gusta mi personal. Así todos conservarán sus puestos y yo estaré contento".

Lore y Rodríguez respondieron con una declaración: "Hemos cumplido con nuestras obligaciones" y calificaron la declaración de Taylor de "un lamentable ejemplo de arrepentimiento del vendedor".

En aquel entonces, los Timberwolves estaban en medio de una temporada de 56-26, impulsada por la estrella emergente Anthony Edwards, que les permitió llegar a las finales de la Conferencia Oeste. Más tarde, en 2024, Forbes estimó que los Timberwolves estarían valorados en 3.100 millones de dólares, más del doble de la valoración acordada para 2021.

Desde entonces, las valoraciones de los mejores equipos de la liga se han disparado: los Boston Celtics se vendieron por 6.100 millones de dólares en mayo y Los Angeles Lakers por 10.000 millones de dólares la semana pasada.

Una sesión de mediación en 2024 no logró resolver la disputa entre Taylor, Lore y Rodríguez. Un panel de arbitraje vinculante dictaminó por 2-1 en febrero que Taylor debía seguir adelante con la venta a la valoración acordada de 1.500 millones de dólares.

Taylor se negó a apelar la decisión y en abril aceptó seguir adelante con la venta.