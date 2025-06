Haliburton luego de operarse: "No me arrepiento. Lo volvería a hacer"

Momentos después de haberse sometido a una operación para reparar el tendón de aquiles de su pierna derecha, el guard de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, escribió una extensa publicación en la red social X, en la que comunicó que al jugar el partido 7 de la final lesionado, hizo lo correcto.

"Y, sinceramente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles desgarrado y todo, no me arrepiento. Lo haría una y otra vez, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial", escribió Haliburton.

Haliburton se lesionó la pantorrilla derecha al principio de las Finales de la NBA, pero no se perdió ningún partido.

Incluso cuando el jugador estaba visiblemente limitado en sus movimientos, los Pacers se recuperaron de dos derrotas consecutivas en los partidos 4 y 5 para ganar el 6 en casa y forzar el partido decisivo del domingo en Oklahoma City.

Haliburton tuvo un comienzo espectacular en el séptimo partido, encestando 3 de 4 disparos de larga distancia, ayudando a los Pacers a mantener el ritmo del Thunder en la primera mitad del primer cuarto.

Sin embargo, con el partido 18-16 favoreciendo a Oklahoma restando 4:55 por jugar en el primer cuarto, tras plantar el pie derecho al intentar superar a Shai Gilgeous-Alexander, Haliburton se desplomó repentinamente al suelo con dolor.

Incertidumbre sobre regreso

De esa forma, la estrella de los Pacers terminó su séptimo partido de las Finales de la NBA, tras solo siete minutos.

Por tratarse de ese tipo de lesiones, es probable que Haliburton se pierda un período prolongado en 2025-26, y de hecho no hay garantía de que pueda jugar la próxima temporada.

"Mi camino hasta llegar a donde estoy hoy no fue casualidad; me he esforzado cada día para ser excelente. Y seguiré haciéndolo", redactó en el mensaje.

"Lo más importante de todo esto es que estoy agradecido. Estoy agradecido por cada experiencia que me ha traído hasta aquí. Estoy agradecido por todo el cariño del mundo del baloncesto", indicó.