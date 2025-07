Koby Brea comparte su sueño de NBA con toda RD

Cada vez que un jugador de orígen dominicano consigue la oportunidad de jugar baloncesto en la liga de más alto nivel como es la NBA, es habitual que lleve con orgullo sus raíces dominicanas y el caso de Koby Brea no es diferente.

Brea, que nació en New York pero hijo de padres dominicanos, fue seleccionado por los Phoenix Suns con el pick número 41 del pasado draft de la liga y tuvo un espacio para conversar con medios de habla hispana en una actividad propiciada por la NBA.

"Para mi obviamente siempre ha sido un sueño desde que era niño y sé por toda la gente que lo estoy haciendo, no solamente yo pero mi familia, mi país y todo el mundo que me ha apoyado durante mi paso por este proceso, entonces yo se que estoy cargando mucha gente conmigo y yo se que lo puedo hacer", expresó el jugador de 22 años.

Un buen tirador de triples

Durante su paso por la NCAA, Brea se caracterizó por ser un buen tirador de triples, promediando 43.5% de efectividad tirando detrás del arco, pero sabe que en la NBA debe agregar otras cosas a su juego y en el último año se ha enfocado en ser un jugador más completo.

"Con el tiempo uno va evolucionando y va aprendiendo cómo te están gardeando entonces para mí ha sido ver cómo hacer ajustes para poder seguir siendo efectivo", expresó.

"Fue un proceso que al principio fue difícil pero con el tiempo uno se va acostumbrando y es algo que puedo llevar conmigo al proceso que viene ahora" Koby Brea Jugador dominicano de baloncesto “

En cuanto a lo que sigue, Brea dijo que el equipo de Phoenix está enfocado en desarrollarlo como jugador, y el primer paso será jugar la liga de Verano que arranca el próximo sábado 5 de Julio.

Sobre su participación con la selección dominicana de baloncesto Brea dijo que no pasará mucho tiempo antes de que vista la camiseta tricolor.

"Todavía no he pensado sobre cuándo será el momento pero se que no quiero esperar demasiado. Ahora mismo quiero concentrarme 100% en los Phoenix Suns y en mi carrera, pero jugar con la selección es algo que definitivamente va a pasar, eso es seguro", concluyó.