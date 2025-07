El ex NBA Ben McLemore es condenado a 100 meses de prisión tras condena por violación

Un juez condenó a Ben McLemore, exjugador de la NBA, a más de ocho años en la prisión estatal de Oregón, tras ser declarado culpable de violar y agredir sexualmente a una mujer de 21 años en una fiesta en una casa de Lake Oswego en 2021.

Un jurado del Tribunal de Circuito del Condado de Clackamas declaró culpable la semana pasada a McLemore, de 32 años y quien no ha jugado en la NBA desde 2022, de un cargo de violación en primer grado, un cargo de penetración sexual ilegal en primer grado y un cargo de abuso sexual en segundo grado.

El jurado no condenó a McLemore por un cargo adicional de abuso sexual en segundo grado. McLemore, quien fue sentenciado a 100 meses de prisión estatal el miércoles, se declaró inocente de los cuatro cargos. McLemore no se dirigió al tribunal y vestía ropa de recluso de la Cárcel del Condado de Clackamas.

Los cargos se derivan de una denuncia de agresión sexual en Lake Oswego el 3 de octubre de 2021, en la casa de Robert Covington, entonces compañero de McLemore en los Portland Trail Blazers. La policía inició la investigación y McLemore fue identificado como sospechoso.

En febrero de 2024, un gran jurado del condado de Clackamas escuchó las pruebas del caso, incluyendo el testimonio de la mujer que afirmó haber sido agredida por McLemore, y emitió una acusación formal contra él, así como una orden de arresto, según la policía de Lake Oswego.

McLemore fue la séptima elección del draft de 2013, procedente de Kansas, y jugó para cinco equipos a lo largo de nueve temporadas de la NBA. Tras jugar para los Trail Blazers, McLemore comenzó a jugar en el extranjero para equipos profesionales en China, Grecia y España.

"Muchas personas suelen tener miedo de denunciar este tipo de conducta por diversas razones", declaró Scott Healy, primer fiscal adjunto del condado de Clackamas, en un comunicado.

"Esperamos que la fortaleza y la valentía de la víctima en este caso inspiren a otros a denunciar en circunstancias donde se ha producido una agresión sexual. La sentencia que recibió hoy el acusado debe servir como recordatorio de que este tipo de conducta no será tolerada en nuestra comunidad y de que la Fiscalía del Condado de Clackamas siempre trabajará arduamente para responsabilizar a los agresores y brindar justicia a las víctimas".

Los alguaciles federales arrestaron a McLemore dos meses después. McLemore asumió la responsabilidad de sus actos en una declaración publicada el miércoles por la tarde.

"Me esfuerzo por vivir con amabilidad, ser amable y estar presente para los míos", declaró. "Me preocupo profundamente por quienes me rodean. E incluso en este momento difícil, creo en el poder de la gracia y la redención. Creo en las segundas oportunidades y trabajaré arduamente todos los días para ganarme la mía".

En una declaración posterior, McLemore se declaró "sorprendido y decepcionado" por el veredicto. "Al testificar, nunca creí que estuviera teniendo relaciones sexuales sin su pleno consentimiento", declaró McLemore.

"Esperamos que la Legislatura de Oregón adopte un proceso de segunda revisión que evalúe si debe cumplir la totalidad de la condena de 100 meses o si, más allá del breve encuentro bajo los efectos del alcohol que condujo a esta condena, es una persona considerada y humilde que ha vivido una vida honorable y centrada en la comunidad", declaró a ESPN la abogada de McLemore, Kristen Winemiller, el miércoles.

Healy declaró al jurado durante el juicio que la mujer había estado bebiendo en exceso, se desmayó en el sofá de la sala alrededor de las 2 a. m. y luego recuperó parcialmente la consciencia por la mañana cuando McLemore la penetró sexualmente con los dedos y luego comenzó a tener relaciones sexuales con ella.

La defensa

Los abogados de McLemore cuestionaron el relato de la víctima y afirmaron que ella inició el contacto sexual y lo consintió. También afirmaron que la mujer estaba lo suficientemente sobria como para consentir, a pesar de que tanto ella como McLemore estaban intoxicados. El miércoles, la víctima compareció por video y leyó una declaración.

"Estos han sido los casi cuatro años más largos de mi vida. Nunca imaginé que denunciar esto en 2021 me llevaría a un proceso tan difícil y largo", dijo, en parte.

"Estos últimos años a menudo se han sentido como un peso que he tenido que arrastrar, un recordatorio constante del trauma que no he podido superar por completo porque no se veía un final a la vista. Ahora entiendo, profundamente, por qué tantas víctimas dudan o nunca denuncian lo que les sucedió".