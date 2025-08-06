Delgado y Suero enfocados en preparación del equipo nacional basket para el AmeriCup

David Jones ataca el aro en los entrenamientos del equipo nacional que se prepara para la AmeriCup que se celebrará en Nicaragua. ( FUENTE EXTERNA )

Ángel Luis Delgado y Juan Miguel Suero están enfocados en su preparación junto al grueso de jugadores preseleccionados que conforman el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores que competirá en el Campeonato AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto, en Nicaragua.

Delgado, un delantero de poder nativo de Haina, en San Cristóbal, y Suero, pequeño delantero proveniente del club Mauricio Báez, en el sector capitalino de Villa Juana, tienen toda su atención en los entrenamientos para conseguir la plenitud de condiciones.

La escuadra tricolor participará en la competencia que tendrá como sede el polideportivo Alexis Argüello de la ciudad nicaragüense de Managua.

"Estoy aquí desde el primer día adaptándome al sistema, poniéndome en plenitud de condiciones físicas en esta nueva etapa de la selección", expresó Delgado.

"Hay una compenetración muy interesante entre todos los jugadores presentes, y estoy seguro que seguirá con los que faltan aún por llegar en los próximos días", agregó.

Destacó que "es placentero jugar para el coach de la selección dominicana Néstor -Ché- García, a quien todos vemos como un padre y se ha ganado nuestra atención y corazón".

"El Ché García me llama dos meses antes de iniciar los entrenamientos del equipo para saber cómo estoy y esas son palabras de aliento que me hacen identificarme más con él", dijo Delgado, y exclamó que "vamos tras obtención del título de campeón del AmeriCup."

Las palabras de Juan Miguel

Suero manifestó que "estamos en un proceso de mucha intensidad en las prácticas y se nos hace fácil porque todos nos conocemos y tenemos mucho tiempo juntos.

"Una sola meta tenemos y es llevarnos el primer lugar del AmeriCup", enfatizó.

La selección dominicana se prepara todos los días en la Cancha de Entrenamientos de Fedombal en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y este jueves tendrá una doble sesión, la primera a partir de las 10:00 de la mañana, y la segunda, será a las 5:00 de la tarde.

Otros que entrenan

También entrenan Eloy Vargas, Joel Soriano, Andrés Feliz, Jean Montero, David Jones, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Eusebio Suero, Luis Martínez, Jefry Abreu, Anderson García, Josué Grullón y Bryan Polanco.

La República Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.