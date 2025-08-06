Los Titanes logran bicampeonato con barrida ante Metros

Jassel Pérez porta el balón ante la defensa de Oliver García en el cuarto partido de la Serie Final de la LNB 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los Titanes del Sur se coronaron campeones por segundo año seguido al superar 76 por 64 a los Metros de Santiago en el cuarto partido de la serie final de la LNB celebrado este miércoles en el polideportivo de esta ciudad.

Los campeones decidieron el partido en el tercer cuarto, con una gran defensa que dejó en ocho puntos (20-8) a los Metros, que anotó sus primeros dos puntos con 1:49 por terminar el parcial.

Jassel Pérez, quien anotó 15 de sus 23 puntos en el tercer cuarto, ganó el premio de Jugador Más Valioso de la final.

Una racha de postemporada

Con el triunfo, los Titanes extendieron a 14 su cadena de triunfos en forma consecutiva en postemporada, incluida la barrida 3-0 a los Cañeros del Este y el 4-0 a los Reales de La Vega en el 2024, así como el 3-0 a los Leones de Santo Domingo y el 4-0 a los Metros de Santiago en el 2025.

Además, se convirtieron en el único equipo que ha propinado barrida en series finales seguidas (2024 y 2025), y ganó su tercer campeonato en la historia, en el 2008 como Constituyentes de San Cristóbal, así como 2024 y 2025 como Titanes.

Otro aspecto a destacar es que se convirtió en el primer equipo en repetir como campeones desde que los Leones lo hicieron en los torneos 2021 y 2022.

El dirigente Eddy García conquistó su primer título como estratega principal. Asumió la dirigencia de los Titanes el 29 de junio en sustitución de Carlos Morbán, y desde entonces facturó 14 victorias y una derrota.

Los bicampeones perdieron su último partido el 11 de julio ante los Metros, en la fase de eliminación.

Además de Jassel sobresalieron a la ofensiva por los Titanes Tyran De Lattibeaudiere, con 10 puntos, y Richard Bautista, con seis tantos y 11 asistencias.

Por los Metros, Juan Guerrero fue el mejor a la ofensiva con 23 puntos y 10 rebotes, y Brandone Francis agregó 10 unidades.

Los parciales concluyeron 13-23, 28-14, 20-8 y 15-13 a favor de los Titanes, que tiraron para un 46 por ciento de campo.

Las palabras de Mir

El presidente de la LNB, Antonio Mir, consideró que el torneo del 2025 ha sido el mejor y que rompió con todos los pronósticos.

Mir agradeció a los directivos de los Metros, encabezado por su presidente Manuel Estrella, y a los Titanes, con su presidente Roberto Modesto, por protagonizar una gran final.

También agradeció a todos aquellos que de una u otra manera han tenido que ver en el desarrollo y el éxito de la institución.

“Hemos concluido una gran temporada, contra todos los pronósticos”, agregó Mir.