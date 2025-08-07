La Esperanza vence al CUP en inicio torneo basket superior municipal de Los Alcarrizos

La licenciada Yasiris Sánchez, realiza el saque de honor nunto al ex alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, para dejar inaugurado el torneo de basket superior de Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

Ronny Acosta encestó 16 puntos, incluyendo dos tiros de tres y el quinteto representativo del Club Esperanza sorprendió a los favoritos del Club Unión y Progreso (CUP), al que se impuso con pizarra de 97-88, en la apertura del XIII Torneo de Baloncesto Superior de Los Alcarrizos, en opción a la Copa Banreservas.

El certamen del aro y el balón está dedicado al director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.

El equipo CUP cometió algunos errores y perdidas de balón que fue capitalizado por los ganadores de La Esperanza. Yeffry Abreu escoltó a Acosta en el ataque con 9 puntos.

En el segundo partido de la doble jornada inicial, el equipo de Savica derrotó de manera apretada 91-86 a Los Powers. Julio Rodríguez anotó 13 puntos por Savica, mientras que Salomón Pérez y John Smith secundaron el ataque con 12 puntos cada uno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-07-at-134347-1899cf8d.jpeg Francisco Fernández, al momento de entregar un aporte al presidente de Abasado, William Cabral, acompañado de Yasiris Sánche, presidenta del Comité Organizador y Julio Doñé, presidente del Bloque de Clubes. (FUENTE EXTERNA)

Ceremonia Inaugural

Previo al partido se celebró una ceremonia, donde las palabras centrales fueron pronunciadas por la licenciada Yasiris Sanchez, presidenta del Comité Organizador, quien además ejecutó el saque de honor para dejar inaugurado el torneo.

En el acto habló además, el ex alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, quien hizo entrega de un aporte para el evento al presidente de ABASADO William Cabral.

Francis Almonte, subdirector Administrativo de Aduanas, representó al director Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), a quien está dedicado el evento.

Ocho equipos se disputan la Copa Banreservas, en el marco del XIII Torneo de Baloncesto Superior Municipal de Los Alcarrizos.

El profesor Julio Doñé, presidente del Bloque de Clubes del Municipio de Los Alcarrizos, explicó que los partidos se efectuarán en el polideportivo de Los Alcarrizos.

El profesor Julio Doñé pronosticó un éxito rotundo para esta treceava versión del torneo, por los esfuerzos que se desplegaron y por el apoyo recibido de parte de diferentes instituciones y empresas.

"Existe una gran motivacion debido a que vamos a utilizar refuerzos, a los fines de ir generando los espacios para los talentos", dijo.