Astros y San Sebastián abren con triunfos en cuartos de final de la Liga Nacional de Desarrollo

Los Astros de La Vega se impusieron a Fénix de Santiago en un cerrado partido. ( FUENTE EXTERNA )

Farly Núñez encestó un triple con un minutos 33 segundos por jugar y que al final resultó ser el canasto decisivo para que los Astros del Parque Hostros vencieran el jueves 103-102 (33-31, 26-25, 24-21, 20-25) al Fénix de Santiago, que falló en defender la localía del partido jugado en el Club Sameji.

Los Astros toman ventaja así en su serie de cuartos de final del Circuito Norte del torneo de baloncesto de la Liga Nacional de Desarrollo sub-22, Copa Inapa. La serie es un 3-2.

La Liga está dedicada al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto, que dirige Rafael Uribe.

Francisco Comprés lideró el ataque con 23 puntos y un doble doble de 17 rebotes con 10 ofensivos. Núñez agregó 22 puntos y encestó cuatro de ocho intentos detrás del arco. Su equipo terminó con siete triples. Wilmer Moronta sumó 16, seis rebotes, siete asistencias y tres robos. Alexander Pérez 13 y Olbi de la Cruz 10 y seis rebotes para el equipo de José García.

Por Fénix, que comanda Patricio Alfonzo, Raúl Torres 27 puntos (cinco triples), Engel Gutiérrez 21, Wandy Muñoz 18 puntos, nueve asistencias y seis robos, Carlos Rodríguez 11 y Jolmi Núñez 10.

Con 1:33 por jugar del último cuarto, Núñez conectó el triple que puso el partido de cuatro para los Astros (103-99).

Después de canastos sucesivos sin éxito, Rinelson Toribio elevó la intensidad del encuentro con un triple de frente al aro que dejó de uno al Fénix a falta de 27 segundos para cerrar el encuentro.

Walfry Ferreras equivocó en el manejo de la pelota, debilidad que aprovechó Robert Castillo para forzar un salto entre dos y por regla la bola pasó Fénix con 11 segundos para finalizar el compromiso.

Raúl Torres sacó el balón, que fue a manos de Toribio, quien regresó el balón a Torres para decidir la ofensiva. En su intención se inclinó por un disparo de distancia que solo dio en la parte frontal del cilindro y en la lucha por el balón se decretó otro salto y por la misma regla pasó a Astros.

Con dos segundos por jugar, Alexander Pérez recibió falta, falló el primer lance y el segundo por igual cuando intentó darle al aro para agotar el último segundo del juego, pero en ese tiempo, ya el destino de Fénix estaba decidido.

San Sebastián 83-Espadachines 73

Jostin Jiménez completó un doble-doble de 21 puntos y 16 rebotes, su compañero Wilmer de la Rosa agregó otros 21 tantos y el San Sebastián de Moca defendió su hogar con honor al vencer 83-73 (25-15, 10-23, 22-16, 26-19) a los Espadachines de Villa Consuelo.

El capitán del equipo, Darwin Rosario jugó al borde de un triple doble con 15 puntos, nueve rebotes (5) y nueve asistencias.

De esa manera el equipo que dirige Israel Pizarro se puso 1-0 en su serie al salir triunfal en el Polideportivo de Moca.

San Sebastián sobrerreboteó 58-38 a Villa Consuelo.

Por los Espadachines, que dirige Amaury Durán, Ernesto Híchez 23 puntos y 10 rebotes, Ángel Chala 20 y David Marte 12 puntos.

El partido tuvo cinco cambios de liderato y Moca logró 28 puntos contra 12 de Espadachines en segundas oportunidades.