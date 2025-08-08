Los Houston Rockets enfrentarán a los campeones de Oklahoma en la noche inaugural de la NBA

En un momento histórico para los aficionados, Shams Charania de ESPN reveló hoy que la temporada 2025-26 de la NBA arrancará con una esperada doble cartelera transmitida por NBC el 21 de octubre, según fuentes.

Opening Night of the 2025-26 NBA season on NBC on Oct. 21, per sources:



- Houston Rockets at Oklahoma City Thunder



- Golden State Warriors at Los Angeles Lakers — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

En primer lugar, los Houston Rockets visitarán a los campeones defensores, los Oklahoma City Thunder, seguidos durante la noche por duelo entre los Golden State Warriors y los Los Angeles Lakers.

Este regreso de la NBA a NBC marca el inicio de un nuevo acuerdo televisivo de largo plazo. A partir de esta temporada, la cadena retomará la transmisión de partidos, tras 23 años ausente, en virtud de un contrato de 11 años con la liga.

La dupla inaugural destaca por reunir a figuras emblemáticas del baloncesto: Kevin Durant brillará como la nueva carta fuerte de los Rockets, mientras que Shai Gilgeous-Alexander, líder del Thunder, buscará imponer su título de campeón.

Más tarde, se medirán dos de los jugadores más influyentes del presente: Stephen Curry frente a LeBron James.

Según informa el medio Sports Media Watch, esta doble cartelera reflejará a los tres grandes astros —Durant, Curry y James— al centro de las transmisiones de la NBA en NBC, un guiño nostálgico a la era dorada de la liga en la cadena durante los años 90 y principios de los 2000.

El renovado convenio entre la liga y NBC, junto con ESPN y Amazon Prime Video, representa una serie de acuerdos que cambiarán el panorama mediático de la NBA en Estados Unidos.

NBC llevará 100 juegos de temporada regular, incluidos los martes por la noche, y ofrecerá una experiencia de doble partido a nivel nacional, transmitida también en Peacock.

La elección de estos partidos de apertura no es casual: enfrentan equipos con hype renovado. Por un lado, los Thunder llegan como campeones defensores, mientras que los Rockets empiezan su campaña con el pie derecho bajo las luces nacionales.

Por otro, el clásico de la costa oeste entre Warriors y Lakers asegura una intensa atención mediática.

En síntesis, la noche inaugural del 21 de octubre en NBC no solo marca el inicio de un nuevo ciclo televisivo para la NBA, sino que promete ser una de las noches más atractivas para los fanáticos del deporte, gracias a su combinación de historia, estrellas y rivalidades renovadas.

NBA Christmas Day 2025 on ABC and ESPN, per sources:



- Cleveland Cavaliers at New York Knicks



- San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder



- Houston Rockets at LA Lakers



- Dallas Mavericks at Golden State Warriors



- Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

El día de navidad

El día de navidad es regularmente la primera fecha premium de la NBA en la temporada y según un tweet de Charania esta será la cartelera para ese día en ABC y ESPN.