Joe Mazzulla firma extensión de contrato con Boston Celtics

Los Boston Celtics firmaron una extensión de contrato por varios años con el entrenador en jefe Joe Mazzulla, anunció el equipo el viernes.

"Estamos muy emocionados de que Joe haya aceptado extender su contrato con los Celtics", dijo Brad Stevens, presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, en un comunicado. "Él entiende el trabajo y tiene una pasión por los Celtics que solo es igualada por nuestros fanáticos más fervientes."

Mazzulla asumió el cargo en septiembre de 2022 de manera interina, reemplazando a Ime Udoka, quien fue suspendido durante toda la temporada por mantener una relación inapropiada con una empleada del equipo.

Coach de Boston desde 2023

Fue nombrado entrenador en jefe permanente en febrero de 2023, después de guiar a los Celtics a un récord líder en la NBA de 42-17 antes del receso por el Juego de las Estrellas.

El entrenador de 37 años llevó a los Celtics a su histórico título número 18 de la NBA durante la temporada 2023-24. Tiene un récord de 182-64 en tres temporadas al mando y ha logrado campañas consecutivas con 60 victorias.

"Esto es realmente una bendición", dijo Mazzulla en un comunicado. "No estaría aquí sin mi fe, mi esposa y mis hijos. Estamos agradecidos por la colaboración con nuestros grupos propietarios, la mentoría de Brad (Stevens) y el apoyo de nuestro personal.

"Lo más importante, estoy agradecido por los jugadores que he podido entrenar durante las últimas tres temporadas. Espero seguir compitiendo por los Celtics y por la ciudad de Boston."