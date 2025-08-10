Captan a LeBron James jugando golf en La Romana durante su visita al país

LeBron James (tercero de izq. a der.) con sus compañeros de juego. ( INSTAGRAM @KINGJAMES )

LeBron James ha elegido el Caribe como escenario para vacacionar. Lejos de la NBA, el astro del baloncesto fue visto este fin de semana disfrutando de una jornada de golf en La Romana Country Club, específicamente en el hoyo 6, durante su visita a la República Dominicana .

En un video difundido en las redes sociales, se observa al jugador de Los Angeles Lakers vestido con una camiseta verde y pantalones cortos de color negro, mientras se prepara para lanzar la pelota con su palo.

Su estilo relajado no pasó desapercibido, LeBron parecía estar concentrado como todo apasionado por el deporte.

Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar, los fanáticos celebraron su presencia en el país. Algunos de los comentarios publicados son: "El mejor en RD", "El goat en RD" y "La cabra en el mejor país".

LeBron en concierto de Bad Bunny

Antes de visitar el suelo dominicano, LeBron James también fue visto el pasado 12 de julio en Puerto Rico, donde asistió al concierto de Bad Bunny en el Coliseo de San Juan.

LeBron había generado expectativa al publicar un mensaje en español desde el aeropuerto de Los Ángeles: "¡Benito! Estoy en el aeropuerto de Los Ángeles ahora mismo, ¡voy a verte! Me enteré de lo que tienes planeado para mañana por la noche... ¡LFG!".

Ese mismo día, su hijo Bronny James debutaba en ESPN en la Liga de Verano con los Lakers ante los Dallas Mavericks. Sin embargo, LeBron optó por volar a la isla caribeña para acompañar a Bad Bunny en el escenario.

Horas más tarde, un video mostró a LeBron descendiendo de un avión privado en Puerto Rico, confirmando su presencia.

Durante el show, se le vio desde una ubicación especial dentro de la escenografía principal, que representaba la fachada del video "Debí Tirar Más Fotos". Desde allí, bailó temas como "Tití Me Preguntó" junto a Bad Bunny.