Los Mina debuta con triunfo en el arranque del primer torneo femenino de la provincia Santo Domingo

La ex selección nacional, Andreina Paniagua, quinta desde la izquierda, recibe la placa de la dedicatoria de manos de la presidenta del Comité Organizador, Patricia Nuñez, la alcaldesa Betty Gerónimo y el presidente de Abasado, William Cabral. Figuran Roberto Ramirez, Dellys Feliz, Lucy de León, Anny Mambrú, Altagracia de los Santos, Carlos Ortiz y Agustín Matos. ( FUENTE EXTERNA )

El conjunto de Los Mina abrió con fuerza el Primer Torneo de Baloncesto Femenino de la Provincia Santo Domingo, al vencer 91-77 a Pueblo Nuevo de Villa Duarte, en un partido disputado en el Polideportivo Raúl Castro de Sabana Perdida. }

La justa se juega por la Copa Banreservas y está dedicada a la ex selección nacional Andreína Paniagua.

Fátima Marte fue la gran figura ofensiva con 34 puntos y 13 rebotes, respaldada por Daniela Aybar (17 puntos, 11 rebotes) y Vanessa Batista (13 puntos, 11 rebotes). Las ganadoras dominaron el primer cuarto 24-17, manteniendo una defensa sólida que les permitió asegurar el triunfo.

Ceremonia de apertura

Previo al partido, se realizó un acto protocolar que reunió a empresarios, políticos y líderes comunitarios de toda la provincia. La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, dio la bienvenida y reafirmó su compromiso con la juventud y el deporte, realizando además un aporte económico para el torneo.

En representación del ministro Kelvin Cruz, el viceministro técnico de Deportes, Fernando Teruel, elogió la organización y aseguró que Andreína Paniagua, "una de las cinco mejores jugadoras de la historia", merece ingresar al Pabellón de la Fama. Teruel calificó el baloncesto femenino como "la flor de este deporte a nivel mundial".

El presidente de Abasado, William Cabral, agradeció el respaldo del sector privado, del gobierno y de los alcaldes de la provincia. "Este primer torneo abre un espacio invaluable para las nuevas generaciones", afirmó.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por la diputada y ex jugadora Patricia Núñez, presidenta del Comité Organizador, quien auguró un éxito rotundo para el evento y destacó su valor como plataforma para el desarrollo del baloncesto femenino. Junto a otras legisladoras, Núñez realizó un aporte económico a los equipos participantes.

También intervinieron las diputadas Dellys Feliz, Lucy de León, Anny Mambrú y Altagracia de los Santos, todas integrantes del comité organizador.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Ámbar López (Las Caribe) y el saque de honor lo realizó el profesor Fernando Teruel.

Entre las entidades que respaldan la justa figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Banreservas, Ministerio de la Juventud, Cámara de Diputados, Programa Supérate, Ministerio de Deportes y Seaboard Energía Limpia.