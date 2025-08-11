Bayamón se corona campeón del BSN de Puerto Rico

Los Vaqueros de Bayamón regresaron este lunes a lo más alto del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico, al derrotar 82-68 a los Leones de Ponce y sellar la serie final 4-1.

El triunfo, ante un Coliseo Rubén Rodríguez repleto, marcó el tercer campeonato del equipo en los últimos seis años y el primero que celebran en su "rancho" desde 2009.

El conjunto de la Ciudad del Chicharrón culminó una impecable postemporada como local, con registro perfecto de 9-0. Bayamón, que amplió su récord histórico como máximo ganador del BSN, había conquistado su último cetro en 2022.

La corona llega tras una temporada de reconstrucción. Luego de un discreto 10-24 en 2024, la franquicia cambió de manos: el exgrandesligas Yadier Molina la vendió al productor musical Eric Duars, quien comparte la coadministración con Carlos Arroyo.

La nueva directiva apostó por Christian Dalmau como dirigente y Larry Ayuso como asistente, además de firmar a figuras como el escolta dominicano Chris Duarte, el italiano Danilo Gallinari y el pívot tres veces campeón de la NBA, JaVale McGee.

El plan rindió frutos. Con marca de 24-10 en la fase regular, Bayamón despachó 4-0 a los Gigantes de Carolina–Canóvanas en las semifinales de conferencia y superó en siete juegos a los Cangrejeros de Santurce para llegar a la final.

Gallinari fue escogido el Jugador Más Valioso

Gallinari fue la gran figura del quinto encuentro con 24 puntos, actuación que le valió el premio de Jugador Más Valioso de la serie.

A sus 37 años, el europeo celebró su primer campeonato como profesional.

Bayamón logró el título pese a perder a Duarte por lesión en el primer partido; su lugar lo ocupó Rayjon Tucker desde el tercer juego.

Dalmau, campeón como jugador con los Vaqueros en 2009, se convirtió en el sexto exintegrante del BSN que también logra un campeonato como técnico.

Entre sus dirigidos, el capitán Javier Mojica sumó su quinto título, tercero con Bayamón, mientras que Stephen Thompson Jr., Renaldo Balkman, Raymond Cintrón, Alex Abreu y Luis "Pelacoco" Hernández repitieron la gloria. Gary Browne, Jugador Más Valioso de 2017, celebró su primer cetro.

Para Ponce, 14 veces campeón del BSN, la serie tuvo un final amargo. El armador y máximo anotador Jezreel De Jesús quedó fuera desde el cuarto partido por influenza, la misma enfermedad que afectó a Carlos "Yao" López, Jonathan Han y al refuerzo Brady Manek, quien fue sustituido por Maurice Kemp Jr.

En la noche decisiva, Bayamón impuso condiciones desde el inicio con un 22-15 en el primer parcial. Ponce reaccionó con triples de Jared Ruiz y Matthew Mooney, pero Thompson Jr., Mojica y Tucker devolvieron la ventaja a los locales antes del descanso (40-34).

En la segunda mitad, Mooney mantuvo a los Leones en juego, pero un rally de 12-4 en el tercer cuarto abrió la primera diferencia de doble dígito (55-44).

Bayamón llegó al último parcial con ventaja de 62-53 y no miró atrás.

Gallinari y Browne sellaron la victoria con triples en los minutos finales, desatando la celebración en el "rancho vaquero".