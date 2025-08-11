Caitlin Clark se recupera de su lesión en la ingle

La entrenadora de Indiana Fever, Stephanie White, dijo el lunes que la escolta All-Star Caitlin Clark está progresando en su recuperación de una lesión en la ingle derecha, pero aún no ha vuelto a los entrenamientos.

Clark no ha jugado desde que sufrió la lesión en el último minuto de la victoria 85-77 sobre Connecticut el 15 de julio. Los directivos del equipo ya han confirmado que no estará disponible para el partido del martes contra la novata Paige Bueckers y las Dallas Wings.

Todavía no hay una fecha estimada para el regreso de una de las jugadoras más populares de la liga.

"No ha vuelto a practicar; ha podido hacer algo más de carrera a lo largo de la cancha con todo el peso de su cuerpo", dijo White tras el entrenamiento. "Estamos en el proceso de pasar de lo mínimo a construir resistencia para períodos más largos. Ha podido hacer un poco más en la cancha en cuanto a movilidad, pero aún no está en forma para entrenar."

Clark comenzó a correr a cancha completa la semana pasada.

Tres lesiones musculares distintas han obligado a Clark a perderse 19 de los 32 partidos disputados. Indiana tiene marca de 10-9 sin Clark, incluyendo un registro de 6-2 en sus últimos ocho encuentros, a pesar de haber perdido a dos escoltas más, Sydney Colson y Aari McDonald, por lesiones que terminaron sus temporadas.

Colson sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante la derrota de la semana pasada en Phoenix. McDonald estará fuera por una fractura en el pie derecho, ocurrida en el mismo partido.

Aun así, con solo nueve jugadoras activas y sin armadoras naturales, Indiana logró vencer con contundencia a su rival Chicago Sky por 92-70 el sábado.

Firmaron a Sims

Las Fever firmaron a Odyssey Sims con un contrato por dificultad el domingo. Sims ha promediado 11.2 puntos, 3.8 asistencias y 2.5 rebotes durante su carrera de 11 años, que incluye una selección al All-Star en 2019.

Clark, quien fue la Novata del Año de la WNBA la temporada pasada, estaba promediando 16.5 puntos, 8.8 asistencias y 5.0 rebotes antes de su última lesión.

Las Fever apostaron fuerte en la temporada baja por rodear a Clark con un equipo capaz de ganar el título.

Y aun sin ella, Indiana tiene marca de 18-14 y ocupa el quinto lugar en la clasificación de la liga, lo suficientemente cerca como para seguir en la pelea por la ventaja de local en la primera ronda.