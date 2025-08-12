Jassel Pérez: "Sé el valor que tengo para niños, jóvenes deportistas y mi país"

Jugadores de la preselección nacional dominicana reciben instrucciones en una sesión de entrenamientos para el Americup. ( FUENTE EXTERNA )

El escolta Jassel Pérez se integró a los entrenamientos del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores que se prepara para competir en el Campeonato AmeriCup 2025, a celebrarse en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Pérez, entró con fuerza al seleccionado nacional tras recibir un merecido descanso de una semana por la conclusión de la LNB 2025, en el que los Titanes del Sur barrieron la serie final a los Metros de Santiago en cuatro partidos.

En los playoffs, Pérez fue vital para que los Titanes ganaran ocho juegos seguidos, cuatro a Leones de Santo Domingo, uno cerrar la Fase de Eliminación y tres en la semifinal 3-0 (5-3), cuatro más a Metros en la final y la obtención de segundo título al hilo del conjunto.

Al llegar este lunes a los entrenamientos de la escuadra quisqueyana sostuvo que "sé el valor que tengo como jugador para los cientos de niños y jóvenes que me siguen, y en especial para la República Dominicana cuando me visto con la chaqueta nacional".

"Ese amor de mis seguidores se lo devuelvo con mis actuaciones dentro de la cancha, haciendo lo que a ellos le gusta ver de mí, en momentos apremiantes del partido", sostuvo.

El nativo de San Cristóbal, quien ha emergido como una figura de primer nivel dentro de la escuadra quisqueyana, sostuvo que "tenemos mucho chance de salir por la puerta grande con este grupo de jugadores jóvenes y veteranos para conquistar el AmeriCup".

Gelvis Solano

El armador Gelvis Solano, nativo de Los Mameyes, dijo "vine a aportar mi granito de arena a al equipo dominicano para conseguir las actuaciones esperadas en esta cita internacional que se avecina en Managua, Nicaragua".

Resaltó la calidad del grupo de jugadores con los que se prepara tras su llegada el viernes a las prácticas en la Cancha de Entrenamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la Fedombal.

Por igual, se unió al combinado tricolor el centro Ángel Núñez y manifestó "mi integración es siempre la misma, representar al país es lo más grande que se puede sentir cuando juegas en playas extranjeras, en esta vez, que iremos a Nicaragua al AmeriCup".

"Vamos a fajarnos, porque es orgullo patrio que nos reviste con este uniforme", dijo.

El combinado dominicano se prepara para competir en el Campeonato AmeriCup 2025, que se jugará del 22 al 31 de agosto, en el polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua, formando parte del Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia.

También accionarán en el grupo B, las representaciones de Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el grupo A, los Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.