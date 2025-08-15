La pesimista visión sobre las apuestas del hermano de un NBA suspendido de por vida

Michael Porter Jr., ha sido campeón de la NBA con los Denver Nuggets. ( FUENTE EXTERNA )

Los atletas profesionales, incluyendo a los jugadores de la NBA, pero también de todos los demás deportes, están sintiendo el impacto del auge de las apuestas deportivas en Estados Unidos.

Esto se manifiesta comúnmente con personas, tanto en redes sociales como en persona, que critican con enojo a los jugadores por no alcanzar los puntos totales u otras estadísticas que les habrían permitido ganar una parlay o una apuesta en un partido.

Sin embargo, puede ser mucho más que eso. Michael Porter Jr. lo vio de primera mano con su hermano menor, Jontay Porter, quien fue expulsado de la NBA de por vida por apostar en partidos de la NBA y "revelar información confidencial a los apostadores deportivos" sobre partidos en los que intencionalmente "limitó su participación" (se retiró antes de tiempo, supuestamente debido a una lesión), lo que les permitió ganar grandes sumas en apuestas de apoyo.

Michael Porter Jr. habló sobre esto en el podcast "Una Noche con Steiny".

Actualmente, otras investigaciones sobre apuestas giran en torno a la NBA. El veterano base Malik Beasley está en el centro de una investigación federal por apuestas, donde presuntamente apostó en partidos y realizó apuestas de apoyo.

Terry Rozier también estuvo involucrado en una investigación por apuestas; sin embargo, tanto la NBA como los investigadores federales afirman que no participó en ninguna posible actividad ilegal.

"Obviamente, mi hermano pasó por su situación", dijo Michael Porter... "Malik Beasley está pasando por una situación ahora mismo. Terry Rozier estaba en serios problemas. Pero todo el asunto de las apuestas deportivas está mal y solo va a empeorar".

No le seduce

Porter afirmó en la entrevista que las apuestas y la idolatría del dinero no eran tentaciones serias para él (aunque también reconoció que tenía otros vicios) y que él y todos los jugadores enfrentan esos desafíos.

Dado que tanto la liga como sus socios tienen vínculos directos con las operaciones de apuestas legales en Estados Unidos, la posible influencia negativa de las apuestas será un desafío constante para la NBA y todas las demás ligas profesionales.

Porter, como muchos jugadores, lo reconoce y merece reconocimiento por estar dispuesto a hablar de ello.