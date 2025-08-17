Puerto Rico vence a República Dominicana en partido de fogueo al Americup

Jassel Pérez ataca el aro en el partido de fogueo para el Americup ante Puerto RIco ( FUENTE EXTERNA )

En una noche vibrante en el Coliseo Roberto Clemente, José Alvarado se convirtió en el héroe de Puerto Rico al anotar 25 puntos —incluyendo siete en tiempo extra— para guiar a Puerto Rico al triunfo 87-80 sobre República Dominicana.

El encuentro, cargado de intensidad y orgullo caribeño, sirvió como antesala al torneo FIBA AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

Los liderados por Néstor "Che" García fueron liderados por Jassel Pérez con 21 puntos, seguido por Andrés Feliz con 15 y Ángel Delgado con 12.

El partido marcó el debut de Alvarado bajo la dirección del nuevo dirigente boricua Carlos González, quien asumió el mando tras el ciclo olímpico anterior.

El armador de los Pelicans ya había representado a Puerto Rico en la Copa Mundial FIBA 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero esta vez lo hizo como líder absoluto en cancha.

Además del desempeño de Alvarado, Ysmael Romero brilló con un doble-doble de 17 puntos y 22 rebotes, mientras que Isaiah Piñeiro aportó 14 unidades.

Ambos equipos lanzaron para un 41% desde el campo, pero los dominicanos sufrieron desde la línea de tres, acertando apenas el 15% de sus intentos (5 de 32). El juego fue una montaña rusa de emociones, con múltiples cambios de liderato y momentos de tensión que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos.

Cuando el reloj marcaba los últimos minutos del cuarto periodo, Alvarado se puso la capa de superhéroe y lideró una remontada con dos triples consecutivos que empataron el marcador 69-69.

Luego, Clavell puso a Puerto Rico al frente y Romero selló una jugada clave con un donqueo tras un robo de balón de Alvarado.

Jassel demostró sangre fría

El drama no terminó ahí. Con solo tres segundos en el reloj, Alvarado cometió una falta sobre Pérez en un intento de triple. El dominicano convirtió los tres tiros libres, enviando el partido a tiempo extra.

Ya en la prórroga, Alvarado volvió a tomar el control, anotando siete puntos consecutivos que inclinaron la balanza a favor de Puerto Rico.

Conditt y Browne cerraron el partido con canastos clave, asegurando la victoria y dejando claro que el equipo boricua está listo para la batalla continental.