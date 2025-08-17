Final inédita: San Sebastián y Trenes disputarán por el título en la LND

Momento de acción de la Liga Nacional de Desarrollo ( FUENTE EXTERNA )

Los Trenes de La Romana derrotaron 100-91 a los Astros de La Vega en el segundo partido del final four y, junto al Club San Sebastián de Moca —que previamente eliminó 83-82 a los Coloniales de San Lázaro—, disputarán el título de la Liga Nacional de Desarrollo Sub-22, Copa Inapa.

La presencia de Trenes y San Sebastián en la final garantiza un nuevo campeón este año, luego de que los Bulldogs de Bameso, vigentes monarcas, quedaran fuera en los cuartos de final al caer precisamente frente a los romanenses.

La Liga está dedicada al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud y es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto que preside Rafael Uribe.

Los Astros lucharon con intensidad para evitar que el juego se les escapara temprano, pero la profundidad del conjunto de La Romana terminó imponiéndose. Fue un debut amargo en el final four (a partido único) para La Vega.

Dayson Herrera y Luis Peña encabezaron la ofensiva de los Trenes con 23 puntos cada uno; Peña añadió ocho rebotes y cinco robos, mientras que Gabriel Martínez completó un doble-doble de 12 tantos y 16 rebotes (seis ofensivos).

Por los Astros, Farlyn Núñez brilló con 33 puntos, pero no pudo evitar la caída de su equipo. Tras dominar la primera mitad 51-46, los Trenes despegaron en el tercer cuarto: a cinco minutos de iniciado ya ganaban 63-53, y un triple de Miguel Sánchez sobre la chicharra dejó la pizarra 80-65.

También aportaron Francisco Comprés (16 puntos y 11 rebotes) y Alexander Pérez (12 tantos).

"Nos sentimos contentos porque venimos desde hace tres años con este proyecto. Es mucho trabajo y gracias a Dios hemos podido lograr uno de los objetivos: llegar a la final. Pero aún falta el más importante, ganar el campeonato", expresó Ramón Ruiz, dirigente de los Trenes.

Para San Sebastián será su tercera final —segunda consecutiva—, mientras que Trenes alcanza esta instancia por primera vez en los cinco años que tiene en la Liga. El partido por la Copa se jugará este domingo a las 2:00 p.m. en el Club Mauricio Báez.

"Vamos a salir a jugar al 100 %. Tenemos esa ansiedad, ese hambre de ganar el campeonato, y vamos a salir a eso", agregó Ruiz.

San Sebastián avanza a su tercera final en la Liga Nacional de Desarrollo

El Club San Sebastián de Moca se clasificó este viernes a la final de la Liga Nacional de Desarrollo Sub-22, Copa Inapa, tras imponerse 83-82 a los Coloniales de San Lázaro en un dramático encuentro definido en la última jugada.

El conjunto mocano repite la dosis a los lazareños, a quienes también dejó fuera en 2023. De hecho, San Lázaro no ha podido conseguir una victoria frente a San Sebastián en este torneo.

El triunfo tuvo como figura a Darwin Rosario, con 22 puntos, ocho rebotes, nueve asistencias y tres robos. También aportaron Dominic García con 16 tantos y cuatro robos, Wilson Peralta con 12 unidades y 14 rebotes, además de Frendy Jiménez y Darling Martínez con nueve cada uno.

La Copa está dedicada a Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, y es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto, que preside Rafael Uribe.

Una final con cuentas pendientes

San Sebastián jugará este domingo a las 2:00 p.m. en el Club Mauricio Báez, buscando su primer título en la liga. Será su tercera final y la segunda consecutiva, luego de caer el pasado año ante Bameso.

"Queremos evitar los errores del año pasado. La clave está en la mentalidad y la psicología, como hoy, cuando casi perdemos", expresó el presidente del club, José Ramón Peña.

Coloniales otra vez en la orilla

Los dirigidos por Freddy Sánchez tuvieron la última opción de victoria, pero Jorge García falló el tiro decisivo en los segundos finales. García terminó con 24 puntos y nueve rebotes; Fernando Osorio aportó 15, Luis Morel 14 y Ángel Alfonseca 12 con 11 rebotes.

San Sebastián dominó la primera mitad 44-36 y llegó a tener ventaja de 15 en el tercer cuarto, pero la presión de San Lázaro provocó pérdidas y permitió que el duelo se igualara a 70 con siete minutos por jugar.

Los mocanos reaccionaron y volvieron a escaparse 79-72 con 3:21 en el reloj, gracias a un polémico goaltending validado tras revisión.

En la última jugada, con 8.5 segundos y el balón en manos mocanas, Rosario falló un disparo y dio a San Lázaro la oportunidad de cambiar la historia, pero García no logró concretar.

"Fue un juego exigente, contra un gran equipo. Gracias a Dios y a la ejecución logramos la victoria", señaló Rosario, quien destacó que para la final deberán "tener más paciencia, pasar más el balón y driblear menos", aplicando las enseñanzas de su entrenador Israel Pizarro