El "sacrificio" le dio a Trenes la Copa al vencer a Moca

Los Trenes de La Romana reciben la Copa Inapa luego de imponerse al San Sebastián de Moca el domingo 17 de agosto de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Para algunos, a la tercera es la vencida; para otros, no. Cada equipo recorrió caminos distintos: los Trenes de La Romana, coronados campeones de la Liga Nacional de Desarrollo Sub-22 de basket el pasado domingo, y el San Sebastián de Moca, que vivió otra realidad en la final.

En un emocionante final, los Trenes se llevaron la Copa Inapa ante un San Sebastián que otra vez se queda cerca en su intento de llevar a Moca el trofeo.

La Liga está dedicada al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud y es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto, que preside Rafael Uribe.

El técnico de los Trenes, Ramón Ruiz llegó a la final por primera vez después de estar en su tercera temporada con el equipo romanense que ganaron 73-72 a San Sebastián, que disputaba su tercera final, y segunda en forma corrida.

Luis Peña, faltando 14.3 segundos encestó el canasto que resultó el de la victoria y para él una buena despedida de esta categoría. Se encuentra entre los seis que el próximo año no estarán con el equipo.

"Contento del sacrificio que se ha hecho. Son tres temporadas como dirigente de Trenes", dice.

Y las lleva al detalle: "En la primera no pasamos a la semifinal, el año pasado pasamos al final four y perdimos y ahora pudimos lograr el campeonato".

El crédito se lo da a sus jugadores quienes han trabajado con mucha intensidad "sobre el compromiso que tienen".

Peña lideró su equipo con 16 puntos, Jhose Guerrero 13, Christopher Maldonado 12 y cuatro robos y Alexander Puello 10. Por Moca, Daurin Rosario 21 y cuatro robos, Joustin Jiménez 19, Dominic García y Wilsin Peralta 10 cada uno.

El partido se jugó en el Club Maucio Báez el pasado domingo. Moca, con un triple de Rosario, llegó a estar 58-44 con 2:22 por jugar del tercer cuarto.