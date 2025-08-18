×
Los Mina vence a Las Caribes y extiende invicto en TBS femenino

En el primer partido de la doble jornada Calero venció a Pueblo Nuevo

    Expandir imagen
    Los Mina vence a Las Caribes y extiende invicto en TBS femenino
    Momento de acción del TBS Femenino de la Provincia Santo Domingo (FUENTE EXTERNA)

    Los Mina derrotó en un apretado partido 69-67 a Las Caribes, para extender su invicto a 3-0, en el Primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la Provincia Santo Domingo, que está dedicada a la ex integrante de la selección nacional, Andreina Paniagua. 

    Una canasta de Naomi Cuevas restando cinco segundos, fue decisivo para Los Mina, que perdía 66-65- restando un minuto de juego.

    Luego de tener el control durante todo el encuentro, la defensa de Los Mina se tambaleó en el último cuarto y Las Caribes remontaron para empatar 65-65.

    Las mejores por las ganadoras fueron Vanessa Batista con 19 puntos y siete rebotes, y Naomi Cuevas terminó con 16 puntos.

    Fátima Marte logró un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes.

    Por Las Caribes, Yadira Polanco brilló con 20 puntos, 12 rebotes. 

    En el segundo partido de la jornada, Calero se impuso a Pueblo Nuevo con pizarra de 88-76, en un partido en donde mantuvo el contro todo el trayecto.

    La mejor por Calero fue Anuela Jiménez con 23 puntos y 10 rebotes. 

    Sigue el miércoles

    El Primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la Provincia Santo Domingo, recesa este lunes y martes y se reanuda  el miércoles 20 con dos partidos en la cancha de Calero,en Villa Duarte, con doble jornada a partir de las 5:30 pm.

    RELACIONADAS
    • A primera hora se miden Pueblo Nuevo y Los Mina, mientras que a segunda hora chocarán Calero y Las Caribes.
