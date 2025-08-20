El baloncesto distrital abre el 20 en New Jersey y el 21 en el Palacio de Voleibol en el país

El presidente de la Abadina, Diego Pesqueira ofrece detalles sobre el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional 2025 ya tiene casa y a la vez celebrará una inauguración histórica.

Será el sábado 20 de septiembre, en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, en una arena de característica NBA, con el "Juego del Respeto" entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

El esperado encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:00 de la tarde, cuyos boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Ese escenario, con capacidad para 16,755 personas y construido por US$375 millones de dólares, es la cancha de los Diablos de New Jersey, equipo de hockey sobre hielo de la NHL, y la Universidad Seton Hall, en la liga de baloncesto NCAA, ambos desde el 2007.

El anuncio fue hecho este miércoles por el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, en rueda de prensa en el salón de conferencia James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.

Pesqueira adelantó que el torneo del Distrito 2025 tendrá una dedicatoria especial al Inmortal del Deporte, Evaristo Pérez, exjugador del club San Carlos en la justa capitalina, equipo con el cual ganó varios títulos e integró la selección nacional de baloncesto por muchos años.

Destacó que en el certamen distrital se disputará la Copa Banreservas y tendrá la participación de los clubes Mauricio Báez, campeón en 2024, el subcampeón de Bameso, San Carlos, Rafael Barias, San Lázaro, Huellas del Siglo, Los Prados y El Millón.

"Quiero dar un reconocimiento especial Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, por ponernos a jugar en el Pabellón de Voleibol, instalación que actualmente está sometida a un profundo remozamiento, y que luego de terminar el TBS Distrito será oficialmente terminada." Diego Pesqueira Presidente de Abadina “

Asimismo, informó que la Abadina y los clubes accionantes aprobaron y anunciaron de manera oficial que el Prof. Nelson Ramírez será el Comisionado del torneo distrital 2025.

Pesqueira, por igual comunicó que previo al evento inaugural, el 10 de septiembre será celebrado un espectacular "opening" y se pondrá en marcha la Liga de la Toronja -una especie de pretemporada-, que servirá de fase de preparación a los equipos participantes.

Al día siguiente del encuentro entre mauricianos y bamesianos, el domingo 21 de septiembre, se jugará la primera jornada de competencia en el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, que es la sede oficial del campeonato distrital.

Acompañaron a Pesqueira en la rueda de prensa, el artista urbano Jalexiz Fernández, presidente de "Por Amor al Basket"; los directivos de Abadina: Edwin Castillo, Gilberto De la Cruz y Rubén Montes de Oca; Nelson Ramírez; y los delegados de los clubes José Domínguez (Mauricio Báez), Pedro Lara (Bameso), Alex Rodríguez (San Lázaro), Kendrick Peralta (Los Prados), Ramón González (Huellas) y Miguel Merejo (Barias).

"Este será un acontecimiento histórico y sin precedente para el baloncesto en sentido general, por lo que esperamos apoyo mayoritario de la diáspora dominicana en Estados Unidos de las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Boston, entre otras.

Valoró el apoyo de Roberto Rojas, quien es el principal ideólogo del histórico "Juego del Respeto", junto al artista urbano Jalexiz Fernández, presidente de "Por Amor al Basket".

"Quiero resaltar el apoyo, desde hace varios años, dado por el empresario Santiago Matías (Alofoke) al TBS Distrital, ya que sin él no tuviéramos tantas puertas abiertas en el ámbito local e internacional, y de la misma manera por el acuerdo comercial con la empresa Vinícola del Norte y su producto estrella la Cerveza República", puntualizó Pesqueira.

Por su lado, Jalexiz Fernández, dijo que en el medio tiempo del choque entre Mauricio Báez y Bameso habrá un espectáculo artístico con los urbanos DJ Adonis, El Lápiz Consciente y Bulova, con la conducción de Hony Estrella y Albert Mena y será transmitido por Telemicro Internacional y en suelo quisqueyano por Digital 15.

Comité Organizador

Diego Pesqueira tuvo palabras de elogios para el presidente del Comité Organizador, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien junto a su equipo trabaja para garantizar un evento exitoso y de gran aceptación para toda la familia.

Pesqueira transmitió una excusa por la ausencia del presidente del Comité, Paliza, ya que actualmente se encuentra fuera del país en el cumplimiento de una agenda oficial.

Afirmó que, desde ya, la Abadina inició una campaña publicitaria que se llama "De Esquina a Esquina con Abadina, en una especie de dinámica en cada uno de los barrios y sectores de los equipos participantes en el TBS Distrito.

Formato de competencia

El torneo contempla una primera fase regular de 10 partidos por equipo en formato de grupos A y B, en la que quedarán eliminadas dos franquicias, luego, los seis equipos restantes se medirán en una segunda etapa (Fase de Eliminación), arrastrando victorias y derrotas., y finalmente, los cuatro mejores avanzarán a semifinal y definir los finalistas.

Un evento de impacto

El TBS Distrito reafirma su condición como el evento cumbre del baloncesto nacional, porque cuenta con un historial de tener los 10 partidos más vistos en la historia del baloncesto dominicano en YouTube.

Es el torneo que más jugadores de la selección nacional reúne en un mismo tabloncillo.