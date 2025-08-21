Arrestan al padre de Jaylen Brown por intento de asesinato tras discusión por parqueo

A la izquierda, Quenton M. Brown, en una imagen cuando era boxeador profesional. A la derecha, su hijo Jaylen durante la parada de los Boston Celtics cuando se coronaron campeones de la NBA en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El padre de Jaylen Brown, base estrella de los Celtics, fue arrestado por intento de asesinato, informaron varios medios el jueves.

Quenton M. Brown, exboxeador conocido por su segundo nombre, Marselles, ingresó en el Centro de Detención del Condado de Clark el jueves por la mañana bajo sospecha de intento de asesinato, según registros consultados por The New York Post, en relación con un apuñalamiento en Las Vegas, informó 3 News, afiliada de NBC.

El presunto incidente en el All American Park se produjo en una disputa por un espacio de estacionamiento debido a un golpe en la puerta. Los primeros informes indicaban que el sospechoso apuñaló a la víctima en el estómago, según 3 News.

El sospechoso, quien presuntamente huyó del lugar, fue detenido tras ser localizado por la policía.

La víctima, quien se dice era entrenador de fútbol americano juvenil, fue trasladada a un hospital para ser operada, según TMZ.

Los médicos informaron a la policía de Las Vegas que la víctima se encontraba en estado crítico tras sufrir puñaladas en la espalda, la clavícula y las manos, además de fracturarse una costilla.

El relato

La novia de la víctima afirmó que la pareja estaba estacionada cuando una camioneta se detuvo junto a ellos y el pasajero chocó su auto al salir.

Tras una discusión verbal, Marselles siguió a la víctima, según la novia.

Brown "hizo un gesto de apuñalamiento directo con el brazo y golpeó [al novio] en la espalda", declaró la novia, según la policía.

Otro testigo declaró a la policía que vio al acusado blandir su cuchillo "25 veces" contra la víctima, según 3 News.

Cuando la policía encontró a Brown en el asiento del copiloto del auto, presentaba abrasiones en las rodillas y sangraba por la cara.

"De repente, dijo que todo se debía a un golpe en la puerta, sin que los agentes de patrulla le hicieran preguntas", indica el informe policial.

Marselles comparecerá ante el tribunal el jueves.

Registró un récord de 33-18-1 como boxeador y debutó en este deporte en 1989.

Brown, campeón de la NBA con los Celtics y cuatro veces All-Star de la NBA, "no tiene una relación cercana con su padre y desconocía el arresto ni el incidente", informó TMZ el jueves.

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2016, procedente de California, Brown ha jugado para los Celtics durante sus nueve años de carrera en la NBA.

El jugador de 28 años ganó su primer título de la NBA en la temporada 2023-24 después de que los Celtics derrotaran a los Mavericks en cinco partidos.

Brown y los Celtics no pudieron defender su título este año tras ser eliminados de las semifinales de la Conferencia Este por los Knicks en seis partidos.

Promedió 22,2 puntos por partido, 5,8 rebotes y 4,5 asistencias durante la temporada regular y acumuló un promedio de 22,1 puntos, 7,1 rebotes y 3,9 asistencias en la postemporada.