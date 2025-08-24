Victoria dramática de Dominicana 84-83 sobre Argentina en la Copa América; avanza a cuartos de final

Andrés Feliz, izquierda, encestó 14 y dio 11 asistencias y fue seleccionado el jugador del partido. A su derecha, Jean Montero. ( FIBA )

Andrés Feliz habilitó a David Jones, quien tras un pique de balón conectó un disparo desde el semicírculo interno que rodea la línea de tiros libres y encestó sin titubeos el canasto que definió la victoria 84-83 (13-19/20-17/18-19/24-20) de República Dominicana sobre Argentina en la Copa América de baloncesto.

Con el triunfo, Dominicana (2-0) lidera el Grupo C. El canasto de Jones dejó 16.5 segundos a la albiceleste, que intentó reaccionar con un último disparo de José Vildoza, que pegó en la parte posterior del cilindro, sellando el marcador final.

Fue otra victoria del técnico Néstor Che García sobre su país natal. El resultado impulsa al equipo nacional hacia los cuartos de final, aunque aún le queda un partido pendiente de la fase de grupos este lunes a las 8:40 p.m. contra el anfitrión, Nicaragua.

El enfrentamiento de ayer reeditó la intensidad de los duelos recientes entre ambos equipos: el 26 de febrero de 2023, República Dominicana eliminó a Argentina en su país con un triunfo 79-75 que le dio acceso al Mundial. El 2 de noviembre de 2023, los suramericanos se cobraron revancha en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile al ganar 82-81 y frenar el avance dominicano a semifinales.

Ayer, los merengueros liderados por Jones, con 20 puntos, y Feliz y Ángel Núñez, 14 cada uno, impulsaron la victoria dominicana en el polideportivo Alexis Argüeyo. Feliz fue escogido jugador del partido, aportando además 11 de las 25 asistencias dominicanas y 7 de los 49 rebotes, que lideró Jones con 9. Ángel Delgado y Joel Soriano sumaron 8 cada uno.

Por Argentina, Gonzalo Corbalán lideró con 20 puntos, mientras que Vildoza y Francisco Caffaro sumaron 16 cada uno, y Nicolás Brussino añadió 11. Vildoza registró 11 asistencias.

Argentina (1-1) enfrentará hoy a Colombia a las 5:40 p.m.