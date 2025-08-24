×
Americup 2025
Americup 2025

Una pelea entre jugadores dominicanos y argentinos desluce el final del partido en la Americup

El hecho se produjo luego del final del compromiso

    Expandir imagen
    Una pelea entre jugadores dominicanos y argentinos desluce el final del partido en la Americup
    Jugadores de República Dominicana se enfrentan con jugadores de Argentina este domingo, en un partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua (Nicaragua). (EFE/ STR)

    Una pelea entre jugadores de las selecciones de República Dominicana y de Argentina se desató luego del triunfo del equipo quisqueyano 84-83 este domingo en el torneo de baloncesto de la AmeriCup.

    Alegadamente hubo señalamientos de palabras ofensivas lo que activó la pelea.

    Las redes se hicieron cargo de mostrar la pelea. El dominicano David Jones tuvo que ser contenido.

    Varios jugadores de ambos equipos se inclinaron por controlar la violencia desatada en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, capital de Nicaragua, sede de la Copa América.

    Mientras tanto, en un video el entrenador de Argentina y exselección de ese país, Pablo Prigioni, llama "gordo" a Vargas.

