Una pelea entre jugadores dominicanos y argentinos desluce el final del partido en la Americup

Jugadores de República Dominicana se enfrentan con jugadores de Argentina este domingo, en un partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua (Nicaragua). ( EFE/ STR )

Una pelea entre jugadores de las selecciones de República Dominicana y de Argentina se desató luego del triunfo del equipo quisqueyano 84-83 este domingo en el torneo de baloncesto de la AmeriCup.

Alegadamente hubo señalamientos de palabras ofensivas lo que activó la pelea.

Las redes se hicieron cargo de mostrar la pelea. El dominicano David Jones tuvo que ser contenido.

Full scuffle between the Dominican Republic and Argentina following their overtime contest in the FIBA AmeriCup, in which DR won 84-83... pic.twitter.com/nnS7XYDeZy — Bryan Fonseca (@BryanFonsecaNY) August 24, 2025

Varios jugadores de ambos equipos se inclinaron por controlar la violencia desatada en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, capital de Nicaragua, sede de la Copa América.

Mientras tanto, en un video el entrenador de Argentina y exselección de ese país, Pablo Prigioni, llama "gordo" a Vargas.

@PPrigioni9, los negros, monos y gordos te dejaron fuera del Mundial y ahora te ganaron en @AmeriCup. Te dejo el video para que no alegues ignorancia. Respétanos! pic.twitter.com/UHsMatkym1 — Rafael Faneyte - #WojDOM (@rafaneyte) August 24, 2025