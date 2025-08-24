Una pelea entre jugadores dominicanos y argentinos desluce el final del partido en la Americup
El hecho se produjo luego del final del compromiso
Una pelea entre jugadores de las selecciones de República Dominicana y de Argentina se desató luego del triunfo del equipo quisqueyano 84-83 este domingo en el torneo de baloncesto de la AmeriCup.
Alegadamente hubo señalamientos de palabras ofensivas lo que activó la pelea.
Las redes se hicieron cargo de mostrar la pelea. El dominicano David Jones tuvo que ser contenido.
Varios jugadores de ambos equipos se inclinaron por controlar la violencia desatada en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, capital de Nicaragua, sede de la Copa América.
Mientras tanto, en un video el entrenador de Argentina y exselección de ese país, Pablo Prigioni, llama "gordo" alegadamente a Joel Soriano, centro del equipo dominicano.