David Jones pide disculpa por el incidente que le costó dos partidos de suspensión

Jugadores de República Dominicana se enfrentan con jugadores de Argentina este domingo, en un partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua. ( EFE )

David Jones pidió disculpa por su reacción ante el equipo argentino tras el partido que la República Dominicana se impuso por 84-83, en su segundo compromiso durante la AmeriCup, el campeonato continental de baloncesto masculino de mayores que se disputa en Managua, Nicaragua.

Jones, figura estelar del conjunto quisqueyano, fue suspendido este lunes por dos partidos por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), el mayor castigo de los tres jugadores amonestados. Juan Guerrero y Juan Miguel Suero recibieron la anulación por un choque y Ángel Delgado estará un periodo de prueba de tres años donde podría ser suspendido por un encuentro.

Jones publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde lamentó los hechos y pidió perdón.

"La violencia nunca es la respuesta", comienza la nota. "Al final del partido las cosas se salieron de control después de que un jugador argentino me golpeara y otro compañero recibiera insultos racistas. La adrenalina me dominó, pero asumo la responsabilidad de mis acciones. Quiero disculparme con todos - con mi país, con la FIBA por organizar un gran torneo, con los San Antonio Spurs que esperan más de mí como profesional, y con el pueblo argentino".

También la Fedombal

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) fue multada con 20 mil francos suizos, la mitad de ellos suspendidos por un periodo de prueba de tres años. Una penalidad similar recibió la Federación Argentina. La suspensión saca a Jones del partido de cuartos de final que disputará el quinteto tricolor dentro del torneo que reúne a los principales 16 equipos del continente.

"Como latinos debemos apoyarnos, crecer juntos y seguir impulsando el deporte que tanto amamos. Dejé que mis emociones me ganaran, pero experiencias como esta me ayudan a crecer y fortalecer mi inteligencia emocional. Siempre representaré a la República Dominicana con orgullo y daré lo mejor de mí", concluyó Jones.

En tanto que la FIBA suspendió por dos partidos al jugador Gonzalo Bressan, por uno a Francisco Caffaro y Juan Vaulet y con dos mil francos suizos al dirigente Pablo Prigioni.

Dominicana, ya clasificada para la segunda ronda, cierra su participación en la ronda regular este lunes ante el anfitrión.