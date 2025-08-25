Estos son los dominicanos que perderán partidos por la pelea Argentina-RD durante la AmeriCup 2025

Jugadores dominicanos y argentinos durante la trifulca luego del partido del domingo. ( EFE )

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) emitió este domingo un comunicado oficial en el que detalla las sanciones impuestas tras los incidentes ocurridos al concluir el partido entre Argentina y República Dominicana, celebrado el 24 de agosto en Managua, Nicaragua, dentro de la AmeriCup 2025.

El Panel Disciplinario de FIBA analizó los hechos y decidió aplicar suspensiones y multas a jugadores y federaciones de ambos países. Entre las medidas destacan la suspensión de varios atletas dominicanos y argentinos, así como sanciones económicas para las federaciones de baloncesto de ambas naciones.

A continuación, el comunicado íntegro de FIBA:

Comunicado de prensa

Comunicado de la FIBA sobre el partido Argentina-República Dominicana en la FIBA AmeriCup 2025

MANAGUA (Nicaragua) - Tras los incidentes ocurridos tras el pitido final del partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana el 24 de agosto de 2025 en Managua, Nicaragua, el Panel Disciplinario de la FIBA impuso las siguientes sanciones de acuerdo con el Reglamento de la FIBA:

República Dominicana:

David Jones está suspendido por dos Partidos Oficiales de la FIBA.

Juan Guerrero está suspendido por un Partido Oficial de la FIBA.

Juan Suero está suspendido por un Partido Oficial de la FIBA.

Ángel Delgado está suspendido por un Juego Oficial FIBA por un período de prueba de tres años. Si el jugador comete la misma infracción o una similar durante el período de prueba, será suspendido inmediatamente por un juego, además de cualquier sanción impuesta por la nueva infracción.

Una multa monetaria de 20.000 CHF a la Federación Dominicana de Baloncesto, con 10.000 CHF suspendidos por un período de prueba de tres años.

Argentina:

Gonzalo Bressan está suspendido por dos Juegos Oficiales FIBA.

Francisco Caffaro está suspendido por un Juego Oficial FIBA.

Juan Vaulet está suspendido por un Juego Oficial FIBA.

Una multa monetaria de 2.000 CHF al entrenador Pablo Prigioni.

Una multa monetaria de 20.000 CHF a la Federación Argentina de Baloncesto, con 10.000 CHF suspendidos por un período de prueba de tres años.

La FIBA no hará más comentarios sobre esta decisión.