La tarjeta de memorabilia más cara de la historia: la joya firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant

Jugadores leyenda del baloncesto, Michael Jordan y el fallecido Kobe Bryant, durante un encuentro en la cancha. ( FUENTE EXTERNA )

El mercado de memorabilia deportiva acaba de consagrar a una pieza única como la más valiosa jamás vendida en el mundo de las tarjetas coleccionables: una 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs, firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant, que alcanzó los 12.93 millones de dólares en una subasta de Heritage Auctions.

La cifra no solo marca un récord en el universo de las tarjetas deportivas —superando el icónico Mickey Mantle de 1952, vendido por 12.6 millones en 2022— sino que convierte a esta pieza en un "santo grial" del coleccionismo moderno, una categoría reservada solo para objetos imposibles de replicar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/25/memorabilia-1-384c0115.jpeg Las firmas de Kobe Bryant (fallecido) y Michael Jordan es lo que la hace especial.

¿Qué hace única esta tarjeta?

Firmas de dos leyendas: Jordan y Bryant, considerados entre los mejores jugadores de la historia de la NBA, autografiaron la misma tarjeta, algo que nunca volvió a producirse en este formato.

1 de 1: el ejemplar es único; no existen otras copias con estas características.

Logoman: la tarjeta incorpora el icónico logo de la NBA recortado de camisetas usadas en juego, una innovación que revolucionó la industria del coleccionismo.

Autenticidad blindada: a diferencia de otros artículos cuestionados en el mercado tras escándalos de falsificaciones, esta tarjeta fue producida y autenticada directamente por Upper Deck, con certificación adicional de PSA.

Un récord en contexto

El valor de esta tarjeta se entiende al compararla con otros hitos:

El LeBron James rookie card de la misma colección Exquisite se vendió en 5.2 millones de dólares.

La camiseta que Babe Ruth usó en la Serie Mundial de 1932 —en el famoso "home run anunciado"— se mantiene como el artículo deportivo más caro de la historia con 24.1 millones.

En el mercado reciente, los logoman de Kobe Bryant firmados individualmente alcanzaron cifras entre 1.7 y 2.3 millones, récords que quedaron pulverizados con esta venta.

Más allá de la calificación técnica

Aunque la tarjeta recibió un 6/10 en la escala de PSA, los expertos destacan que el valor no radica en la "condición física" sino en su rareza absoluta. "En tarjetas únicas, el grado pierde peso: lo importante es que es la única en existencia", explicó Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage.

La herencia de Exquisite

Lanzada en 2003-04, la línea Exquisite Collection de Upper Deck cambió para siempre la industria: introdujo paquetes de 500 dólares con ediciones limitadas, parches de camisetas, autógrafos y logoman. Hoy, colecciones como National Treasures o Flawless siguen esa estela, pero Exquisite mantiene el aura de ser la pionera.

