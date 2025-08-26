Una Dominicana con nueve hombres cumple ante Nicaragua y cierra invicta en la AmeriCup

Andrés Feliz maneja el balón durante el partido que los dominicanos se impusieron a los nicaragüenses la noche del lunes en la AmeriCup. ( FUENTE EXTERNA )

Un quinteto de la República Dominicana (3-0) con nueve hombres disponibles estuvo en control la mayoría del tiempo y contuvo al anfitrión Nicaragua (0-3) para llevarse una victoria 77-70, la noche del lunes, y quedar como líder invicto en el Grupo C del FIBA AmeriCup 2025.

El conjunto quisqueyano, en la jornada anterior, con el triunfo de Colombia precisamente sobre Nicaragua, ya había asegurado su clasificación a cuartos de final, pero completó el trabajo para llegar en buena forma a la etapa de playoffs.

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor García llevaron las riendas del compromiso y marcaron el ritmo a pesar de tener una rotación más corta por las suspensiones de David Jones, Juan Guerrero y Juan Miguel Suero. Sin embargo, el quinteto local siempre se mantuvo tocando la puerta y el partido fue parejo.

Joost West le dio algo de vida a Nicaragua al acercarlo a cinco (72-67), con un doble, con 1:21 por jugarse, pero Ángel Núñez cerró definitivamente la puerta a cualquier intento de remontada con otros dos puntos (74-67), con solo 52 segundos en el reloj.

El propio Núñez lideró el ataque dominicano con 19 puntos, además de 8 rebotes, 2 bloqueos y 1 robo.

Joel Soriano fue su complemento con 16 unidades, 7 tableros y 5 bloqueos. El pívot, el día anterior ante Argentina, ya había propinado 6 tapas. Jean Montero también brilló con 11 tantos, 8 asistencias y 6 robos.

Por los dueños de casa, Norchad Omier volvió a dar otra gran exhibición con un nuevo doble-doble de 21 puntos y 18 rebotes, además de 7 asistencias, 3 recuperaciones y 2 tapas. Jared Ruiz y West añadieron 14 y 13 tantos, respectivamente.

Las estadísticas no mienten

Pese a tener una rotación más corta, la banca de República Dominicana marcó la diferencia en el compromiso con una producción de 18 puntos contra solo 5 de los suplentes nicaragüenses. Montero fue el encargado de liderar esa segunda unidad.

Para destacar

Con el triunfo, República Dominicana llegó a tres de manera consecutiva. Es la quinta ocasión que el conjunto caribeño consigue tres o más victorias al hilo en una misma edición del AmeriCup (1989, 2005, 2011 y 2013). Nicaragua, aunque se fue sin victorias ante su afición, al menos cumplió el objetivo de mostrar una versión competitiva.

El equipo dirigido por el entrenador puertorriqueño David Rosario, era el de menos experiencia y con el ranking FIBA más bajo de todos los participantes (80) en el torneo, pero dejó buenas sensaciones en el partido contra Colombia y en este ante los dominicanos. También demostró que tiene margen para seguir creciendo.

Reacciones

Montero, tras el partido se sintió satisfecho por el triunfo pero consideró que el equipo pudo haber hecho un poco más.

"Este último partido era para poner en funcionamiento los conceptos que hemos venido practicando, pero creo que hubo algo de desconcentración. En lo personal traté de aportar no solo con los puntos, sino de cualquier forma", dijo el base suplente.

Norchad Omier, quien se despide de la competición como uno de los jugadores más productivos con tres dobles-dobles consecutivos, habló de su rendimiento en esta justa.

"Significa mucho. Primero, tengo que darle gracias a Dios. Él me da la fuerza. Mis compañeros juegan duro por mí y yo juego duro por ellos. Claro que queremos un mejor resultado la próxima vez, pero lo veo como una bendición", dijo en entrevista a FIBA Américas.