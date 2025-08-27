Dominicana chocará contra Brasil en los cuartos de final de la AmeriCup

El equipo dominicano nunca llegó más alto del tercer lugar en el torneo continental. ( FUENTE EXTERNA )

Brasil, que cayó el martes ante los Estados Unidos, será el rival de la República Dominicana en los cuartos de final de la AmeriCup masculina de baloncesto que se disputa en el Polideportivo Alexis Argüello de la capital nicaragüense.

El partido tendrá lugar este jueves 28 de agosto, en el choque que abrirá la segunda fase, a partir de las 5:10 de la tarde (hora dominicana).

El ganador del choque avanzará a la semifinal donde se verá las caras con el vencedor del encuentro entre Uruguay y los Estados Unidos.

El encuentro marcará la vuelta al plantel de los jugadores Juan Guerrero, Juan Miguel Suero y Ángel Delgado, que purgaron un partido de suspensión por el incidente del pasado domingo frente a Argentina. El caso de David Jones, este no estará disponible puesto que su sanción fue la mayor, por dos encuentros.

Jones, con solo dos partidos jugados, finalizó la primera ronda como el cuarto mejor anotador con una media de 21 puntos.

Dominicana finalizó como primera de su grupo con marca de 3-0 y segundo lugar en la tabla general, solo detrás de Canadá gracias a victorias sobre Colombia, Argentina y Nicaragua. En tanto que los brasileños terminaron de séptimo, con 2-1.

En la otra llave chocarán Puerto Rico vs Argentina y Canadá vs Colombia. Las semifinales serán el sábado y la final el domingo en la justa que organiza la rama americana de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Dominio abrumador de los sudamericanos

El histórico en partidos en el campeonato continental pone a un Brasil que ha ganado 11 de los 13 encuentros en los que se ha medido a la República Dominicana, una serie que arrancó en el preolímpico de 1984. Los únicos dos triunfos quisqueyanos fueron en los preolímpicos de 1995 y 2011, ambos en Argentina.