Soriano espera su momento; lidera los tiros bloqueados en la Americup

Joel Soriano, de República Dominicana, intenta una ofensiva ante Nicaragua, en el partido disputado el pasado lunes en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua, sede de la Americup 2025. ( FIBA )

Joel Soriano gana cada vez más minutos en el quinteto de la selección dominicana de baloncesto, que ya entra en fase de cuartos de final (comienzan mañana) con un récord perfecto de 3-0 en el torneo de la Americup.

Soriano (25 años) comienza a llenar el vacío que poco a poco deja el veterano del equipo nacional, Eloy Vargas (36), el mocano que defiende la posición central del equipo dominicano por algo más de una década.

Con el tiempo, no muy lejano, la selección le abriría más las puertas, cuando Vargas toca ya el retiro y Ángel Delgado cuenta ya con 30 años. No significa marginar al de San Cristóbal. En tanto, Soriano toma conciencia de su rol en el equipo nacional.

"Ese es el plan", señala sobre lo de asumir más responsabilidad entre los hombres altos. "Bueno, Eloy (Vargas) tiene muchos años aquí, Ángel (Delgado) también mucha experiencia. Yo estoy aquí aprendiendo de ellos hasta que venga mi tiempo para tomar el puesto".

En lo que eso llega, ha mostrado una grata presencia en la parte defensiva con su promedio de 4.0 bloqueos por partidos, líder en lo que va de competición.

Luego de su primer año en la liga ACB de España con el Valencia Basket jugará ahora con el Casademont Zaragoza para la siguiente temporada.

La Americup se juega en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, capital de Nicaragua.

Para ser mejor

Soriano promedia 12.3 puntos en los tres partidos disputados, incluidos 16 ante Nicaragua el lunes, día en que cuatro jugadores (Delgado, David Jones, Juan Guerrero y Juan Suero), por suspensión se quedaron fuera, luego de una pelea contra Argentina.

Promedia también 5.7 rebotes, 25.5 minutos jugados.

De momento, el gigante de 6-11 observa la faceta ofensiva. "Quiero mejorar el tiro de afuera, pasar y picar la pelota", señala. "Siempre hay áreas que tú puedes agregar para mejorar tu juego. Pero en lo que estoy enfocado ahora mismo es el tiro de tres, pase por el poste y la cortina".

El jugador nació en Nueva York, de padres dominicanos, su padre es de Haina y su madre es de Los Mina.