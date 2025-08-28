Calero le quita invicto a Los Mina en el final de la vuelta regular del superior femenino PSD

La diputada Patricia Núñez (centro a la derecha), presidenta del CO del Primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la Provincia Santo Domingo, reconoce a su colega diputada Lucila de León, junto a los directivos de Abasado, Luis Pimentel y Agustín Matos. ( FUENTE EXTERNA )

El quinteto del Club Calero derrotó 71-65 al equipo de Los Mina, en el cierre de la vuelta regular para quitarle el invicto (5-1), dentro del primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la Provincia Santo Domingo, en opción a la Copa Banreservas, y que está dedicado a la exselección nacional Andreina Paniagua.

Este domingo 31 de agosto, Calero iniciara la ronda semifinal cuando se mida al equipo de Pueblo Nuevo a las 11:00 am.

Karina Capellán estuvo superba con 35 puntos y 6 rebotes en la victoria de Calero, que terminó con 3-3. Gloribel Rodríguez secundó el ataque de Calero con 20 puntos, seis rebotes y tres canastas detrás del arco de 9 intentos.

En la causa perdida de Los Mina, la estelar Fatima Marte,18 puntos y 13 rebotes, Vanessa Batista 16 puntos y 8 rebotes y Brianne Alcántara 16 puntos.

En el otro partido de la jornada, Pueblo Nuevo hizo una espectacular remontada para superar en un cerrado encuentro a Las Caribes 78-76.

Laura Díaz con 21 puntos,10 rebotes y 3 canastas de larga distancia y Angie Hudge, 21 puntos y 10 rebotes, llevaron la voz cantante por las ganadoras.

Por Las Caribes,Yadira Polanco, 29 puntos y 14 rebotes y Noelia de la Rosa,17 puntos y 6 rebotes.

Diputada Lucy de León es reconocida

Antes del inicio de la doble jornada del domingo, la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado) reconoció a la diputada de la circunscripción 6 de Santo Domingo Norte, Lucila de León, quien es miembro del Comité Organizador, por su contribución a la práctica deportiva y al montaje exitoso del torneo femenino de la Provincia Santo Domingo.

La placa de reconocimiento fue entregada a de León por el presidente de Abasado, William Cabral, quien estuvo acompañado de los directivos de esa entidad, Luis Pimentel y Agustín Matos.

El domingo inicia serie semifinal TBS Femenino

La ronda semifinal del TBS Femenino de la Provincia Santo Domingo, pactada a un 3-2, se inicia el domingo 31 de agosto con un partido a partir de las 11:00 am en el polideportivo de Calero, Villa Duarte. Se medirán los equipos de Pueblo Nuevo y Calero.