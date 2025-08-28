República Dominicana busca el pase a semifinal de la Americup sin David Jones, su líder ofensivo

Integrantes de la selección nacional dominicana de baloncesto que participa en el torneo Americup 2025 en Managua, Nicaragua. ( FIBA )

Con David Jones ausente, la selección dominicana de baloncesto deberá centrarse en fortalecer su destacada defensa, renglón en el que terminó en tercer lugar con 70.7 puntos permitidos.

Esta atención defensiva es clave, ya que enfrentarán a Brasil en los cuartos de final de la Americup de basket sin Jones, su líder ofensivo, quien promedió 21.0 puntos, cuarto mejor de la fase de grupos.

Regresan a la plantilla Ángel Delgado, Juan Guerrero y Juan Miguel Suero, tras cumplir sanción por pelearse con Argentina en el triunfo dominicano 84-83 en tiempo extra, mientras que Jones cumple su segundo partido fuera.

La selección tricolor, que busca su primer campeonato en la historia, jugará a las 3:10 p.m. en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua.

República Dominicana cerró líder del Grupo C con 3-0, mientras Brasil (2-1) terminó tercero del Grupo A. La historia, sin embargo, no favorece a Dominicana: Brasil domina 11-2 el historial y ha ganado los últimos cinco duelos, incluido un 80-65 en los cuartos del FIBA AmeriCup 2022.

La última victoria quisqueyana fue en septiembre de 2011, 79-74 en ronda preliminar, con un equipo que incluía a Edgar Sosa, Charlie Villanueva, Luis Flores, Francisco García, Al Horford, Eulis Báez y Yack Martínez; luego cayeron 83-76 en semifinales, cuando el torneo era clasificatorio para Londres 2012.

En la actualidad, Andrés Feliz, con su manejo de balón (10.1 asistencias), y un recuperado Jean Montero aportan al panorama ofensivo. Joel Soriano, líder en bloqueos (4.0), será vital en la zona pintada ante un Brasil que promedia 81 puntos por juego, apenas 0.3 más que Dominicana (80.7).

La tricolor sobresale en rebotes, líder del campeonato con 49.0 por juego, muy por delante de los suramericanos (37.7, octavo lugar), lo que podría equilibrar la balanza frente a un rival históricamente dominante.