Brasil volvió a ser una muralla para la RD y la descalificó de la AmeriCup

Jassel Pérez (24) cerró con ocho puntos en la derrota ante los brasileños. ( FIBA )

La aventura dominicana en la AmeriCup llegó a su fin el jueves cuando cayó en cuartos de final ante Brasil por 94-82. Sin David Jones y con Jean Montero expulsado cuando el partido se iba de las manos, los dirigidos por Néstor “Ché” García no resistieron ante el gigante sudamericano en el Polideportivo Alexis Argüello.

Georginho De Paula y Yago Santos lideraron la ofensiva de los brasileños al combinarse para 53 puntos. De Paula terminó con 28 unidades, cinco rebotes y siete asistencias, mientras que Santos añadió 25 tantos, incluyendo cuatro triples, siete capturas y cuatro pases decisivos.

Por Dominicana, el mejor fue Andrés Feliz con 14 puntos, tres rebotes y siete asistencias. Joel Soriano y Montero agregaron 12 unidades cada uno. Víctor Liz finalizó con siete tantos y dos capturas en 13 minutos.

“Creo que el partido fue parejo en el primer tiempo. Primero nos fuimos adelante nosotros y después ellos. En el segundo tiempo, cuando ellos sacaron la ventaja de 11 o 12 puntos, la mantuvieron y la manejaron inteligentemente. Fueron mejores que nosotros y merecían ganar el juego”, reaccionó el “Che” García, en una conferencia después del partido.

“Pienso que entramos un poquito ansiosos en el segundo tiempo. El equipo tenía muchísimas ganas de ganar. Pienso yo, aunque después tengo que ver el partido, la ansiedad nos jugó en contra”, abundó.

Dominicana terminó el primer periodo con una ventaja de 25-18, pero Brasil le dio vuelta al marcador en el segundo tras lograr una corrida de 12-2.

De hecho, los brasileños superaron a los dominicanos, 29-17, en el segundo parcial y no volvieron a mirar hacia atrás. Brasil llegó a estar arriba por 16 puntos en el tercer episodio. Durante ese periodo, Montero fue expulsado por cometer una falta descalificatoria contra Reynan Santos.

Un abismo enorme

Los brasileños también sacaron del camino a Dominicana en los cuartos de final de la pasada edición del torneo continental. De 14 choques en los que se han enfrentado en la competencia los sudamericanos dominan 14-2.

Sin embargo, esta vez, Dominicana partía con opciones para pasar a la siguiente ronda, luego de adueñarse del segundo puesto en el escalafón del certamen debido a que cerró la fase de grupos con marca de 3-0. Brasil, por su parte, había quedado en la séptima posición.

La primera y única vez que los dominicanos subieron al podio de la AmeriCup (entonces conocido como preolímpico) fue en 2011, cuando derrotó a Puerto Rico por 103-89 en el juego por la medalla de bronce.