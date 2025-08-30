Argentina y Brasil se citan en la final de la Americup

Gonzalo Corbalan (c) de Argentina anota este sábado, en un partido de la semifinal de la FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y Canadá, en Managua (Nicaragua). ( EFE/ STR )

Las selecciones de Argentina y Brasil ganaron sus respectivos compromisos y avanzaron a la gran final de la Americup que se celebrará este domingo a las 8:10 pm en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

En el último de los dos partidos de semifinal, Argentina le ganó a Canadá 83-73, quedándose con el primer cuarto 24-9 y nunca más miró hacia atrás para de esa manera completar el pase a una improbable final, a la que pocos apostaban antes del inicio del torneo, debido al cambio generacional que vive el plante albiceleste.

Por los sudamericanos, José Vildoza fue el más destacado con una actuación de 32 puntos, 3 rebotes y seis asistencias, tirando de 9-7 desde el arco de tres puntos lo que impulso la ofensiva argentina en varios trayectos del partido.

También Gustavo Corbalán encestó 20 puntos con 11 rebotes, seis asistencias, mientras que Juan Fernández 12 puntos y cinco rebotes en la zona pintada donde el juego argentino elaboró muy buenas jugadas.

Por Canadá, Marcus Carr tuvo 17 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Brasil completa una remontada épica

Brasil jugó un último cuarto casi perfecto, remontando una desventaja de 20 puntos (58-38) en el tercer periodo, y derrotó a Estados Unidos por 92-77 en la primera semifinal de la FIBA AmeriCup 2025 en Nicaragua.

La selección brasileña superó a Estados Unidos por 34-9 en los últimos 10 minutos y vengó su derrota anterior en la fase de grupos.

Estados Unidos controló el ritmo en la primera mitad y comenzó la segunda con ímpetu. Bruno Caboclo recibió su cuarta falta personal apenas un minuto y medio después del tercer cuarto y tuvo que irse al banquillo.

Los estadounidenses ampliaron su ventaja a 20, pero Brasil siguió luchando y la redujo a 10 (68-58) al entrar en la recta final. Estados Unidos, con una canasta de Cam Reynolds, se adelantó 73-61 con 8:06 por jugar.

Fue entonces cuando Caboclo volvió a entrar y cambió por completo el ritmo. El pívot puso dos tapones, encestó un triple y realizó dos donqueos para remontar a su equipo. Él, Yago Santos y Georginho De Paula lideraron la ofensiva, pero fueron Lucas Dias (casi desde el logo) y Vitor Benite quienes anotaron los triples decisivos.

Esto puso a Brasil por delante 86-77 con 1:28 por jugar. Desde la canasta de Reynolds hasta la bocina final, la racha de Brasil fue un impresionante 31-4.