La FIBA condena los gritos racistas contra el alemán Schröder en el Eurobasket

Dennis Schröder de Alemania en acción durante el partido de baloncesto del grupo B del FIBA EuroBasket 2025 entre Lituania y Alemania, en Tampere, Finlandia, el 30 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/KIMMO BRANDT )

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) condenó este sábado los gritos racistas proferidos contra la estrella de la selección alemana Dennis Schröder en el partido ganado el sábado ante Lituania (107-88) en el Eurobasket, a la vez que anunció el veto al hincha considerado culpable para el resto del torneo.

"Después de un análisis inmediato del vídeo, la seguridad de la sala identificó al individuo gracias a las imágenes de videovigilancia. Se ha prohibido el acceso a esa persona para los demás partidos del Eurobasket 2025 de la FIBA", explicó la organización con sede en Suiza en su página web.

La FIBA condena "de manera inequívoca los discursos de odio, los comportamientos discriminatorios y los términos racistas, en todas sus formas", y defiende "la creación de un entorno inclusivo, respetuoso y seguro para los jugadores, los equipos y los aficionados".

Declaraciones de Schröder

Después del triunfo de Alemania, selección campeona del mundo, ante Lituania en Tampere, Dennis declaró a la televisión MagentaSport que aficionados rivales tuvieron comportamientos racistas en el momento en el que entraba a los vestuarios.

"En el descanso hicieron lamentablemente ruidos de mono, es algo que no puedo aceptar. Eso no tiene su hueco en este deporte. Es la primera vez que me enfrento a algo así y es triste", lamentó el jugador de los Sacramento Kings de la NBA.

Ingo Weiss, presidente de la Federación Alemana de Básquetbol, reaccionó por su parte calificando esos hechos de "inaceptables".

"Apoyamos totalmente a Dennis, comprendemos su consternación e intervendremos ante los organizadores para que unos incidentes así no se repitan", añadió.

En el partido Schröder, autor de 26 puntos, fue una de las figuras del cuadro germano junto a Daniel Theis, que anotó 23 sin fallos en el tiro y capturó 6 rebotes.

Theis afirmó: "hoy nos ha salvado. Le conozco desde que tengo 13 ó 14 años y puedes contar siempre con él, puedes ir con él casi al fin del mundo. Pero también con el resto del equipo, todo el mundo sabe perfectamente que rol tiene y el papel que debe desempeñar. Todos son importantes".