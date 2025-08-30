Gigantes esperan decisión del dominicano Randy Rodríguez sobre someterse a cirugía Tommy John

El cerrador de los Gigantes de San Francisco, Randy Rodríguez, no solamente podría perder lo que resta de la campaña 2025, sino que hasta la temporada 2026 estaría en dudas para él, luego de que el equipo de doctores del conjunto californiano determinara que necesita ser sometido a una cirugía Tommy John en su codo derecho.

"Hemos hablado de ponerme inyecciones y cosas así", dijo Rodríguez al ser consultado por la prensa durante la semana. "Es la primera vez que paso por esta situación, así que también estoy escuchando consejos de mi agente".

"Los entrenadores han hecho un trabajo excelente. Me han mantenido listo para jugar", indicó Rodríguez quien se perdió más de un mes en 2024 por una inflamación en su codo de lanzar y ha tenido dificultades para recuperarse.

A pesar de las atenciones oportunas del cuerpo de doctores de los Gigantes, el dolor no ha desaparecido desde la temporada pasada.

De todas maneras, se espera que este fin de semana Rodríguez tome la decisión de aceptar la cirugía Tommy John. El martes pasado, el equipo colocó al relevista de 25 años en la lista de lesionados por 15 días.

Así lo ve el dirigente

"Uno tenía una especie de presentimiento, pero esperábamos lo mejor", dijo a los medios ayer el dirigente Bob Melvin, antes del partido contra los Orioles. "Ahora, todavía tiene que decidir qué quiere hacer y, de ser así, quién será el médico y cuál será el cronograma. Así que aún tiene algunas decisiones que tomar".

"Durante un tiempo, probablemente el rol más importante que tuvimos fue el de un jugador que llegaba y tenía que conseguir los outs importantes", indicó Melvin. "Obviamente, fue decepcionante, tanto para él como para nosotros, pero la cirugía tiene un plazo. Si la logra, estoy seguro de que estará sano y listo para jugar después".

Con la situación de Rodríguez en el limbo, los Gigantes pierden a uno de sus lanzadores más confiables, quien compartía las tareas de cierre con Ryan Walker y también era utilizado como preparador. El criollo registró una efectividad de 1.78 con cuatro salvamentos en 50 2/3 entradas.