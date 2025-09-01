Pueblo Nuevo sorprende a Calero y da primer golpe en semifinal superior femenino de Abasado

Angie Hudge, posee el balón en uno de los momentos del partido ante Calero. ( FUENTE EXTERNA )

La estelar Angie Hudge encestó 24 puntos y lideró el ataque de Pueblo Nuevo, que derrotó 67-64 al club Calero, en el inicio de la serie semifinal del Primer Torneo de Baloncesto Femenino de la Provincia Santo Domingo, en opción a la Copa Banreservas, organizado por Abasado.

La nativa de San Pedro de Macorís desplegó todo su ataque por todos los ángulos de la cancha para colocar a su equipo a ley de uno para avanzar a la gran final del evento dedicado a Andreina Paniagua.

La ronda sefiminal está pactada a un 3-2 y el equipo ganador se medirá a Los Mina, que está a la espera. Las Caribes fueron eliminadas.

Hudge contó con el apoyo de la veterana Sugey Monsac y de Wendy Liriano, quien produjo 15 puntos.

La primera mitad del encuentro celebrado en el polideportivo de Villa Duarte, terminó 32-30 a favor de las chicas de Pueblo Nuevo.

Calero se mantuvo asediando a Pueblo Nuevo, sin embargo la defensa de estas fue vital para detener a Karina Capellán.

Marte, la Más Valiosa serie regular

La estelar tiradora del equipo de Los Mina, Fátima Marte, fue escogida como la Jugadora Más Valiosa de la serie regular del Primer Torneo de Baloncesto Femenino de la Provincia Santo Domingo, organizado por Abasado.

Marte promedió 23.3 puntos por juego y 14.7 rebotes para liderar con su derroche de talento, al equipo de Los Mina, a ganar la serie regular con marca de 5-1.

De su lado, Karina Capellán, quien cargó con el peso de Calero, obtuvo el liderato de puntos con 24.6 por partidos, mientras que Rudelfi de Jesús de Las Caribes, que fueron descalificadas, ganó el liderato de rebotes con 18.5 por juego.

Asimismo, Valentín Ozuna, quien condujo a Los Mina, fue electo Dirigente del Año y Vanessa Batista, tambien de Los Mina, fue lider en asistencias con 3.5 por juego.

William Cabral, presidente de Abasado, resaltó el éxito de esta primera versión de la justa femenina de la provincia Santo Domingo.