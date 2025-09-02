Eduardo Molina encabeza primer día en la edición 50 de la Copa Rotativa

Eduardo Molina, en su participación que lo llevo a quedar en el primer lugar en la primera jornada. ( FUENTE EXTERNA )

El Golfista Eduardo Molina con 63 palos encabezo el primer día de competencia de la edición 50 de la Copa Rotativa de Golf, que inicio el pasado sábado 30 de Agosto y que continuara los días 5 y 6 de Septiembre en el campo de Golf, del Playa Dorada Golf Club en Puerto Plata.

El evento que tiene una especial dedicatoria a los campeones de todas las copas anteriores, atletas y figuras tendrá su ceremonia oficial este viernes 05 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana, donde se les dará continuación a la Copa para socios y darle inicio a la de invitados y amigos del PPGC.

En esta primera jornada a Molina les siguieron; Mario Román Bagnoli con 68, Aquiles Colombo y Eligio Cerda con 69, así como Noel Perez y Jeff Acosta con 70 respectivamente.

Para la continuación, los directivos del Puerto Plata Golf Club indicaron que la edición 50 está lleno a toda capacidad, en el que tomarán parte más de 140 jugadores.

Este evento que organiza el Puerto Plata Golf Club y que es el segundo de más antigüedad en el país, solo es superado por los torneos nacionales organizados por la Federación Dominicana de Golf.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/whatsapp-image-2025-09-02-at-075835-3d4dde40.jpeg De izquierda a derecha: Dr, Luis Redondo, Ingeniero Guillermo Abbott (Ex Presidente del PPGC), Georgie Morales, Américo Nuñez, y el actual presidente del PPGC, Juan Antonio Morales. (FUENTE EXTERNA)

Modalidad del torneo

La versión cincuenta de la copa Rotativa de golf se está jugando en la modalidad Stroke Play e individual, tanto en la copa rotativa del club como en la rotativa open para invitados y amigos de la institución.

La Edición 50 de la Copa Rotativa de Golf cuenta con el respaldo de Casa Brugal, Hotel Blue Jack Tar y la empresa Equifax

Existe uuna gran expectativa entre la comunidad golfista de toda la zona norte con mira a las festividades de este fin de semana, donde se esperan grandes sorpresas para los participantes durante la celebración del tradicional torneo.